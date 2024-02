The Last of Us : un peu éméché, Pedro Pascal donne des nouvelles de la saison 2

Récompensé par le prix du meilleur acteur dans une série dramatique pour sa performance dans «The Last of Us» lors de la 30e édition des SAG Awards, Pedro Pascal a expliqué que le tournage de la saison 2 se déroulait à merveille.

Les nouvelles sont bonnes. Pedro Pascal était présent à Los Angeles, samedi soir, pour assister à la 30e édition des SAG Awards organisée par la Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), le syndicat professionnel américain des acteurs, où il a obtenu le prix du meilleur acteur dans une série dramatique pour sa performance dans «The Last of Us». Une récompense qu’il ne s’attendait pas à recevoir, lui qui avait devancé par Kieran Culkin dans la quasi-totalité des précédentes cérémonies.

Le comédien de 48 ans a avoué être un peu éméché au moment de se saisir de son trophée. «C’est mal pour plein de raisons. Je suis éméché. Je pensais pouvoir l’être», a-t-il confié sur la scène du Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Angeles, manifestement surpris et ému par l'obtention de cette récompense.

En coulisses, Pedro Pascal a avoué avoir bu de la tequila avant que son nom ne soit appelé pour un prix qu’il ne pensait pas obtenir. Le site américain Deadline a profité de sa présence devant les caméras pour l’interroger sur le tournage de la saison 2 de «The last of Us» qui a débuté il y a deux semaines à Vancouver, au Canada.

concentration et engagement

«Le tournage se déroule à merveille. C’est une incroyable inspiration de voir le degré de concentration et d’engagement de la part de l’ensemble des équipes au moment de filmer cette saison 2», a-t-il révélé. Il en a profité pour souligner le professionnalisme de Craig Mazin, le co-créateur de la série, et de Bella Ramsey, sa partenaire à l’écran. «C’est génial d’être à nouveau réuni avec eux, d’un point de vue créatif, et avec tous les autres, l’ensemble de l’équipe. Tout le monde travaille encore plus dur que sur la saison 1, ce qui semblait impossible», a-t-il ajouté.

Dans la saison 2, les téléspectateurs retrouveront Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles de Joel et Ellie quelques années après les événements du premier chapitre. Ce deuxième chapitre sera adapté du jeu vidéo «The Last of Us : Part II», dont l’action se déroule 5 ans après le premier volet.

Ellie n’est plus une jeune fille naïve, et entretient une relation avec Dina au sein de la communauté bâtie par Tommy, le frère de Joel, et Maria. Leur existence est bouleversée quand un groupe de soldats dirigé par une femme prénommée Abby se présente à la porte de leur village. Ellie l’ignore alors, mais celle-ci va se révéler être une redoutable ennemie animée par un profond sentiment de vengeance.