SAG Awards : voici le palmarès complet des récompenses décernées par le syndicat des acteurs

Après des mois de grève à Hollywood l’an dernier, la Screen Actors Guild, le syndicat professionnel américain des acteurs, a organisé la 30e édition des SAG Awards où «Oppenheimer» et la série «The Bear» ont particulièrement brillé.

Une soirée de célébration. La 30e édition des SAG Awards avait une saveur particulière après le colossal mouvement de grève organisé par la Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), le syndicat professionnel américain des acteurs, qui a bloqué Hollywood pendant des mois en 2023.

À quelques jours des Oscars, c’est «Oppenheimer» qui a une nouvelle fois brillé avec trois récompenses sur les six prévus dans la catégorie cinéma, avec le prix du meilleur casting, du meilleur acteur pour Cillian Murphy, et du meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr. Lily Gladstone (Killers of the flower moon) a créé la surprise en reomportant le prix de la meilleure actrice devant Emma Stone (Poor Things).

Du côté de la télévision, la série «The Bear» a marqué les esprits en glanant les récompenses du meilleur casting pour une série comique, ainsi que ceux du meilleur acteur et de la meilleure actrice pour Jeremy Allen White et Ayo Edebiri. On notera également le prix décerné à «Succession» pour le meilleur casting dans une série dramatique, ainsi que celui de Pedro Pascal en tant que meilleur acteur dans une série dramatique pour sa performance dans «The Last of Us».

Catégorie Cinéma

Meilleur casting cinéma

American Fiction



Barbie



The Color Purple



Killers of the Flower Moon



Lauréat : Oppenheimer

Meilleur acteur

Bradley Cooper, Maestro



Colman Domingo, Rustin



Paul Giamatti, The Holdovers



Lauréat : Cillian Murphy, Oppenheimer



Jeffrey Wright, American Fiction

Meilleure actrice

Annette Bening, Nyad



Lauréat : Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon



Carey Mulligan, Maestro



Margot Robbie, Barbie



Emma Stone, Poor Things

Meilleur acteur dans un second role

Sterling K. Brown, American Fiction



Willem Dafoe, Poor Things



Robert De Niro, Killers of the Flower Moon



Lauréat : Robert Downey, Jr., Oppenheimer



Ryan Gosling, Barbie

Meilleure actrice dans un second role

Emily Blunt, Oppenheimer



Danielle Brooks, The Color Purple



Penélope Cruz, Ferrari



Jodie Foster, Nyad



Lauréat : Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

Meilleure équipe de cascades

Barbie



Guardians of the Galaxy Vol. 3



Indiana Jones and the Dial of Destiny



John Wick: Chapter 4



Lauréat : Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One

Catégorie Télévision

Meilleur casting dans une série dramatique

The Crown



The Gilded Age



The Last of Us



The Morning Show



Lauréat : Succession

Meilleur casting dans une série comique

Abbott Elementary



Barry



Lauréat : The Bear



Only Murders in the Building



Ted Lasso

Meilleur acteur dans un téléfilm ou minisérie

Matt Bomer, Fellow Travelers



Jon Hamm, Fargo



David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves



Tony Shalhoub, Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie



Lauréat : Steven Yeun, Beef

Meilleure actrice dans un téléfilm ou minisérie

Uzo Aduba, Painkiller



Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things



Brie Larson, Lessons in Chemistry



Bel Powley, A Small Light



Lauréat : Ali Wong, Beef

Meilleur acteur dans une série dramatique

Brian Cox, Succession



Billy Crudup, The Morning Show



Kieran Culkin, Succession



Matthew Macfadyen, Succession



Lauréat : Pedro Pascal, The Last of Us

Meilleure actrice dans une série dramatique

Jennifer Aniston, The Morning Show



Lauréat : Elizabeth Debicki, The Crown



Bella Ramsey, The Last of Us



Keri Russell, The Diplomat



Sarah Snook, Succession

Meilleur acteur dans une série comique

Brett Goldstein, Ted Lasso



Bill Hader, Barry



Ebon Moss-Bachrach, The Bear



Jason Sudeikis, Ted Lasso



Lauréat : Jeremy Allen White, The Bear

Meilleure actrice dans une série de comédie

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel



Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel



Quinta Brunson, Abbott Elementary



Lauréat : Ayo Edebiri, The Bear



Hannah Waddingham, Ted Lasso

Meilleure équipe de cascades dans une série télévisée

Ahsoka



Barry



Beef



Lauréat : The Last of Us



The Mandalorian