Oscars 2024 : Ryan Gosling interprètera le titre «I'm just Ken» lors de la cérémonie

L’acteur Ryan Gosling montera sur scène pour interpréter le titre «I’m just Ken», issu du long-métrage «Barbie», lors de la cérémonie des Oscars qui se tiendra le 10 mars prochain, à Los Angeles.

Ken is back. Selon le Daily Mail, Ryan Gosling, nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur second rôle masculin pour sa performance dans le long-métrage «Barbie» de Greta Gerwig, va pousser la chansonnette le 10 mars prochain sur la scène du Dolby Theater, à Los Angeles.

L’acteur de 43 ans reprendra lors de la cérémonie le titre «I’m just Ken», a indiqué une source au média britannique alors que depuis quelques semaines les spéculations autour d’une éventuelle performance de la star allait bon train. Car si le Canadien s’était dit ouvert à l’idée de reprendre ce titre en live lors de la 96e édition des Oscars, il avait expliqué à Variety début février ne pas avoir été contacté par l’Académie.

Ryan Gosling mécontent après les nominations

Il faut dire que l’acteur avait fait part de son courroux fin janvier, face à l’absence de nominations de Greta Gerwig et de Margot Robbie dans la catégorie meilleure réalisatrice et meilleure actrice, estimant que le succès du film revenait avant tout aux deux femmes. «Il n'y a pas de Ken sans Barbie, et il n'y a pas de film 'Barbie' sans Greta Gerwig et Margot Robbie», avait estimé l’acteur à l’époque, précisant par ailleurs «dire que je suis déçu serait un euphémisme».

Plus gros succès de l'année 2023 au box-office, «Barbie» a toutefois décroché le 23 janvier dernier huit nominations, et concourra notamment dans les catégories meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleurs costumes ou encore meilleurs décors. Outre Ryan Gosling, l'actrice America Ferrera a, quant à elle, été nommée dans la catégorie meilleure second rôle féminin.

Le titre «I'm just Ken» écrit et composé par Mark Ronson et Andrew Wyatt, est lui aussi en lice pour l'Oscar de la meilleure chanson, en compétition notamment avec un autre morceau issu du long-métrage de Greta Gerwig, «What Was I Made For ?», signé cette fois par Billie Eilish.

Déjà lauréat du titre de meilleure chanson mi-janvier lors des Critics Choice Awards, reste à savoir si «I'm just Ken» s'offrira un doublé.