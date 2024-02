Johnny Hallyday, Mylène Farmer, Céline Dion... quel artiste a classé le plus de titres en première place du Top 50 ?

Créé en 1984, le Top 50, classement devenu culte référençant les meilleures ventes de singles , aurait eu 40 ans cette année. Mais quel est l’artiste à avoir hissé le plus de titre à la première place de ce hit-parade, lancé par Philippe Gildas sur Europe 1 et Canal +.

Une artiste au sommet. Alors que le Top 50 aurait fêté ses 40 ans cette année, certains artistes sont sortis du lot au fil des décennies. Parmi eux, Mylène Farmer domine ce palmarès. La chanteuse arrive en effet en tête des artistes à avoir classé le plus de titres à la première place du Top 50, rappelle notamment l’auteur Fabien Lecœuvre dans son ouvrage «La véritable histoire des chansons de Mylène Farmer», sorti en 2021.

Avec 21 chansons n°1, elle détient le record. Un palmarès amorcé en 1988, avec sa chanson «Pourvu qu’elle soit douce», extrait de son deuxième album «Ainsi soit je…», qui devient le premier morceau de l’artiste à se classer en tête des meilleures ventes de singles. Et ce n’est qu’un début pour l’interprète de «Sans Contrefaçon». Suivront notamment ses titres «Désenchantée», sorti en 1991, «XXL» en 1995 et Slipping Away (Crier la vie) en 2006, ou encore «Dégénération», «Appelle mon numéro», «Si j'avais au moins...», «C'est dans l'air», «Sextonik», cinq titres issus de son septième album «Point de suture», sorti en 2008.

Onze titres depuis 2010

Transformé peu de temps après les années 2010 pour intégrer les ventes physiques et digitales, le Top 50 devenu Top 200 reste ensuite régulièrement dominé par Mylène Farmer. Entre 2010 et 2020, l’artiste classe également onze titres en pole position des ventes de singles dont «Oui mais... non», «Bleu noir», «À l'ombre», «N'oublie pas», «Désobéissance», «L'Âme dans l'eau», le dernier en date, ou encore «Libertine», sorti en 1986 sur son premier album «Cendres de lune», mais qui s’est hissé à la première place des ventes de singles en 2018, à l’occasion de sa réédition en 45 Tours.

Johnny Hallyday, Céline Dion, Rihanna... également au top

Derrière Mylène Farmer, plusieurs autres artistes se sont illustrés en classant plus d’un titre à la première place des ventes de singles. Johnny Hallyday, décédé en décembre 2017, arrive en seconde position, avec neuf titres. Parmi eux : l'hymne officiel de l'équipe de France de football sorti en 2002 à l'occasion du mondial, «Tous ensemble», mais aussi «Marie», «Mon plus beau Noël», «Ça n'finira jamais», «Je te promets», ou encore deux chansons sorties à titre posthume : «J'en parlerai au diable» et «Deux sortes d'hommes».

Sur la troisième marche, quatre artistes arrivent ex-aequo avec respectivement six chansons s'étant classées numéro 1 des ventes. Une performance qu'ont réalisé trois stars incontournables. A commencer par Céline Dion, qui a respectivement classé ses tubes «Pour que tu m'aimes encore», «Je sais pas», «My Heart Will Go On», «Sous le vent», «Et s'il n'en restait qu'une (je serais celle-là)», et «Encore un soir» à la première place du top.

Même exploit du côté de Rihanna avec «Don't Stop the Music», «Man Down», «We Found Love», «Diamonds», «The Monster», «Work» mais aussi Lady Gaga grâce, entre autres, à «Poker Face» et « Shallow». Enfin, Indochine est le seul groupe à, lui aussi, jouer dans cette catégorie avec notamment «J'ai demandé à la lune» ou encore «La vie est belle».