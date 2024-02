«Dune : Deuxième Partie» : voici trois lieux de tournage emblématiques où l'équipe a posé ses caméras

Alors que «Dune : Deuxième Partie» est sorti en salle ce mercredi 28 février, Denis Villeneuve a tourné ce nouvel opus entre l'Europe et l'Orient, il y a maintenant un peu plus d'un an.

Six mois de tournage. Lancé en juillet 2022 et achevé mi-décembre de la même année, le tournage du second volet de «Dune» a conduit l'équipe du film et ses acteurs - Timothée Chalamet, Zendaya ou encore Javier Bardem pour ne citer qu'eux - de l'Europe à l'Orient. Voici trois lieux où le réalisateur a posé ses caméras.

San Vito d’Altivole en Italie

Début juillet 2022, l'équipe a installé ses caméras durant deux jours de pré-tournage en Italie, dans la province de Trévise à San Vito d'Altivole, avait annoncé à l'époque Deadline. Une commune qui héberge notamment la tombe Brion, un édifice aux lignes ultra contemporaines conçu par l’architecte Carlo Scarpa à la demande d'Onorina Brion Tomasin, en mémoire de son défunt mari, Giuseppe Brion. Un complexe funéraire monumental, conçu entre 1970 et 1978, au design spectaculaire, à l'image de «Dune».

Budapest en Hongrie

Le coup d'envoi officiel du tournage de «Dune : Deuxième Partie» a, quant à lui, été donné le 18 juillet 2022 à Budapest, en Hongrie. Une ville que l'équipe du film connaît bien. La capitale hongroise avait déjà accueilli Denis Villeneuve et ses acteurs lors du premier volet, dont plusieurs séquences avaient été tournées au sein des studios Origo. Pour ce second volet, les acteurs ont séjourné à Budapest à deux reprises, en juillet mais aussi en septembre.

Les déserts des emirats arabes unis et de Jordanie