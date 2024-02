Grandes marées 2024 : voici les dates où les admirer à Saint-Malo et au Mont Saint-Michel

En Bretagne, les marées de Saint-Malo et de la baie du Mont-Saint-Michel figurent parmi les plus grandes d’Europe et offrent des paysages à couper le souffle. Voici les dates des grandes marées en 2024.

Plus qu’un événement, les marées offrent un paysage saisissant : un jour la mer est à vos pieds et, quelques heures plus tard, à une centaine de mètres. Nombre de visiteurs se rendent chaque année à Saint-Malo, située dans la bain du Mont Saint-Michel pour contempler ce phénomène naturel.

Les grandes marées sont créées par la force exercée entre la lune et le soleil sur la Terre. La première a un effet aimant sur les océans et possède une force d’attraction supérieure au soleil. Lors de la pleine lune, l’attraction est décuplée et les coefficients de marée, un indicateur exprimé en centièmes qui permet de mesurer et d’anticiper les marées.

Lorsque ce coefficient est supérieur à 90, les grandes marées surviennent. Les périodes les plus propices sont mars et septembre, où le chiffre peut dépasser 110. A proximité de chaque équinoxe (mars-avril et septembre-octobre), interviennent les plus grandes marées.

Voici les coefficients les plus élevés en 2024 :

10,11, 12 et 13 mars, marée de 117

8, 9, 10 et 11 avril, marée de 113

8 et 9 mai, marée de 101

21, 22 et 23 août, marée de 108

18, 19, 20 et 21 septembre, marée de 114

16, 17, 18, 19 et 20 octobre, marée de 112

15, 16 et 17 novembre, marée de 102

Une bénédiction pour certains pêcheurs à pied, les grandes marées peuvent s’avérer redoutables pour les riverains car les risques d’inondation sont importants.