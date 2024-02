NCIS : Paramount+ commande un spin-off avec Cote de Pablo et Michael Weatherly en têtes d'affiche

Paramount+ a passé commande d’un nouveau spin-off de «NCIS», avec au casting deux anciennes têtes d’affiche de la série-mère : Cote de Pablo et Michael Weatherly.

Plus d’une décennie après leur départ de la franchise «NCIS», Cote de Pablo et Michael Weatherly s’apprêtent à faire leur retour à la tête d’un nouveau spin-off de la série policière.

Le duo devrait reprendre ses rôles de Ziva David et Tony DiNozzo, dans une nouvelle série de 10 épisodes encore sans titre dont la production devrait être mise en branle plus tard cette année.

Pour mémoire, Cote de Pablo avait quitté la série originale après la saison 11 (2013-2014), et Michael Weatherly après la saison 13 (2015-2016). CBS Studios produira ce prochain spin-off et Paramount Global Content Distribution distribuera la série.

Une fuite en Europe

«Nous parlons de cette histoire depuis de nombreuses années et maintenant, avec John McNamara à la barre, nous sommes prêts», ont déclaré les deux acteurs dans un communiqué commun relayé par Variety. «Le monde de Tony et Ziva (et de leur fille Tali) promet d'être des montagnes russes pleines d'action, alimentées par l'amour, le danger, les larmes et les rires. Nous souhaitons également saluer et remercier les fans du monde entier qui soutiennent le mouvement «TIVA» (nom affectueux donné par les fans à leur couple à l’écran, ndlr) depuis des années. Aujourd’hui encore, ils nous disent bonjour dans les épiceries et dans la rue pour nous dire à quel point ces personnages comptent pour eux et nous demandent ce que font Tony et Ziva en ce moment.»

friendly reminder that we waited almost a decade for this to *finally* happen and now it's been another decade since we've seen tiva on screen together #ncis pic.twitter.com/1flQiQWqfF — becs; tiva is back!! (@fearlessbecs) February 29, 2024

No, but to my non- NCIS/Tiva shippers: y’all don’t understand, we haven’t seen them on screen together in 10 YEARS AND NOW WE GET A WHOLE ASS SPIN-OFF?!? pic.twitter.com/yPqQPAaNG9 — danielle (TIVA IS BACK) (@MandaCarisi) February 28, 2024

Le pitch : «Après la mort supposée de Ziva, Tony a quitté l'équipe du NCIS pour aller élever leur fille. Des années plus tard, Ziva a été découverte vivante, ce qui l'a amenée à accomplir une dernière mission avec le NCIS avant de retrouver Tony et leur fille à Paris. Depuis lors – et c’est ici qu’on les retrouve dans la nouvelle série – Tony et Ziva élèvent ensemble leur fille, Tali. Lorsque l'entreprise de sécurité de Tony est attaquée, ils doivent fuir à travers l'Europe, essayer de découvrir qui s'en prend à eux et peut-être même réapprendre à se faire confiance afin de pouvoir enfin vivre heureux pour toujours.»