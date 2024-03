Beverly Hills : Shannen Doherty revient sur sa bagarre avec Jennie Garth sur le tournage de la série

Dans un nouvel épisode de son podcast, «Let’s be clear», Shannen Doherty s’est entretenue avec Brian Austin Green à propos de la bagarre qui a éclaté entre elle et Jennie Garth sur le tournage d’un épisode de la série «Bervely Hills, 90210».

Un vrai moment de tension. Le dernier épisode du podcast «Let’s be clear» a permis à Shannen Doherty de revenir sur son altercation avec Jennie Garth sur le tournage de «Bervely Hills, 90210», dans laquelle les deux femmes jouaient Brenda et Kelly, les deux meilleures ennemies à l’écran. Elle explique ainsi que sa camarade s'amusait à baisser le pantalon de certains membres de l’équipe de tournage pour plaisanter. Quand Shannen Doherty a décidé de lui jouer un tour similaire, la jeune femme n’a pas supporté.

«Elle faisait ce truc, ‘le jour du pantalon baissé’, où elle baissait le pantalon de certains membres de l’équipe de tournage pour plaisanter», explique Shannen Doherty, qui précise que certains d’entre eux n’appréciaient guère son humour. «J’ai décidé de lui la faire à l’envers, en faisant ‘le jour de la jupe levée’. Jennie portait toujours des boxers sous ses vêtements, donc je ne pensais pas que cela serait un drame. Je lui ai soulevé sa jupe. Et mon Dieu, elle a pété un câble sur moi. Et je n’étais pas dans un jour où j’allais laisser passer ça», poursuit-elle.

Invité du podcast, Brian Austin Green s’est souvenu de cette bagarre comme «un moment critique pour tout le monde», précisant que lui et Ian Ziering s’étaient intercalés entre les deux comédiennes afin d'éviter que la situation ne dégénère. Il a également abondé dans le sens de Shannen Doherty quand celle-ci a rappelé que, contrairement aux garçons de la série, qui s’entendaient à merveille, les relations entre les comédiennes étaient autrement plus difficiles. «Je me souviens que l’ambiance pouvait être particulièrement pesante et compétitive pour vous. Ce n’était pas une situation facile à observer», ajoute-t-il.