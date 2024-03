House of the Dragon : HBO a révélé le mois du lancement de la saison 2

C’est lors d’une conférence organisée ce lundi que Jean-Briac Perrette, un des responsables de la société Warner Bros. Discovery, a annoncé que la saison 2 de «House of the Dragon» serait officiellement lancée sur la chaîne américaine HBO en juin prochain.

Reste le jour et l’heure. La saison 2 de «House of the Dragon» sera officiellement lancée au cours du mois de juin prochain sur la chaîne américaine HBO. C’est ce qu’a révélé Jean-Briac Perrette, un des responsables de la société Warner Bros. Discovery, lors d’une interview accordée ce lundi dans le cadre de la conférence «Morgan Stanley’s Technology, Media and Telecom» à San Francisco, annonce le site américain Variety. La date exacte du lancement n’a pas été précisée.

En novembre dernier, le patron de HBO, Casey Bloys, avait annoncé que la série adaptée du livre «Fire & Blood» publié par George R.R. Martin en 2018, sur la guerre civile qui a déchiré la famille Targaryen près de deux siècles avant les événements de la série originale «Game of Thrones», serait de retour à l’antenne «au début de l’été», tandis que le CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, avait déclaré «le prochain trimestre», lors d’une présentation des résultats de la société le 23 février.

Le teaser de la saison 2 de «House of the Dragon» dévoilé en décembre laisse entrevoir les prémices d’une bataille épique qui s’apprête à débuter. Les troupes de Rhaenyra Targaryen, désignée comme l’unique héritière du trône de Westeros par son père Viserys Ier alors qu’elle n’était qu’une jeune fille, devraient affronter celles d’Aegon II Targaryen, son demi-frère né des amours de son père avec Alicent Hightower, parachuté à la tête du royaume des Sept Couronnes à la mort du souverain.