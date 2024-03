CANNESERIES : Bertrand Usclat nommé maître de cérémonie de la prochaine édition du festival

C’est Bertrand Usclat, le comédien notamment connu pour la série humoristique «BROUTE», qui sera le maître de cérémonie de la 7ème édition du Festival CANNESERIES, dont l’ouverture sera à suivre vendredi 5 avril à 20h30, en clair et en exclusivité sur CANAL+.

Une belle recrue. Bertrand Usclat aura la charge d’animer la cérémonie d’ouverture de la 7ème édition du Festival CANNESERIES qui sera à suivre, le vendredi 5 avril à 20h30, en clair et en exclusivité sur CANAL+ depuis le Grand Auditorium Louis Lumière du Palais des Festivals et des Congrès, à Cannes. L’humoriste succède ainsi à Camille Chamoux, Kyan Khojandi, ou encore Monsieur Poulpe. Pour rappel, la sélection des fictions en compétition de cette 7e saison sera dévoilée le 12 mars prochain.

«De la petite pépite qui permet de se détendre après une journée de boulot, à l'hyperfiction qui tient en haleine une bonne partie de l'humanité, on peut légitimement se dire que nous vivons aujourd'hui dans l'âge d'or de la série. C'est un honneur pour moi de présenter la cérémonie d'ouverture de ce festival si prestigieux, et toujours un bonheur d'avoir l'occasion de mettre un joli costume», a-t-il déclaré via un communiqué.

Co-fondateur du collectif YES VOUS AIME avec ses camarades de promotion à leur sortie du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, Bertrand Usclat s’est fait connaître du grand public grâce à la pastille humoristique «BROUTE» dans laquelle la troupe a enchaîné les parodies hilarantes pendant quatre ans, cumulant plus de 500 millions de vues. En 2022, le comédien a poursuivi son parcours au cinéma, apparaissant au générique de trois films, «Menteur», «Loin du périph», et «Jumeaux mais pas trop». Il était également au casting de «Second Tour» d’Albert Dupontel en 2023. Il sera prochainement à l’affiche de BROUTE 24, un Création Décalée CANAL+.