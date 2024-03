Margaret Qualley incarnera l'américaine Amanda Knox, emprisonnée en Italie, dans une mini-série

Amanda Knox va devenir l'héroïne d'une mini-série. Elle sera incarnée par l'actrice Margaret Qualley.

Leur ressemblance naturelle a sûrement pesé sur le casting, Margaret Qualley a été choisie pour incarner Amanda Knox dans une série limitée, pour l'heure encore sans titre et qui a été commandée à Hulu, a appris Variety.

Accusée du meurtre de sa colocataire britannique Meredith Kercher en 2007 à Pérouse, dans le centre de l'Italie, avant d'être acquittée, l'Américaine Amanda Knox avait passé quatre ans derrière les barreaux.

Hulu a commandé huit épisodes d'une heure, et la description officielle indique que la série est «basée sur l'histoire vraie de la façon dont Amanda Knox avait été condamnée à tort pour le meurtre de sa colocataire Meredith Kercher et son odyssée de 16 ans pour se libérer». KJ Steinberg («This Is Us», «Gossip Girl») est scénariste et productrice exécutive de la série.

De nombreux projets autour de cette affaire

Ce n'est pas la première fois que l'actrice Margaret Qualley, fille de l'actrice Andie MacDowell, travaille sur une série inspirée d'une histoire vraie. Elle avait livré une interprétation très intense dans la série coup de poing «Maid» (un bijou), basée sur les mémoires du même nom de Stephanie Land. Son travail lui avait d'ailleurs valu une nomination aux Golden Globes et aux Emmy. Elle est également connue pour ses rôles dans les séries «Fosse/Verdon» et«The Leftovers», et dans des films comme «Once Upon a Time in Hollywood» et «The Nice Guys».

L'histoire d’Amanda Knox a défrayé la chronique durant de longues années et a fait l'objet de plusieurs projets à l'écran à ce jour, de nombreux reportages et documentaires, mais aussi des fictions plus ou moins librement inspirées de ce fait divers, à l’instar du film «Stillwater».