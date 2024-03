«Qui veut être mon associé ?» : Marc Simoncini, Tony Parker, Kelly Massol… Quelle est la fortune estimée des jurés de l'émission ?

Alors que la saison 4 de l’émission «Qui veut devenir mon associé ?» a rassemblé de nombreux adeptes, quelle est la fortune estimée des sept investisseurs, de Tony Parker à Marc Simoncini en passant par Stéphanie Delestre et Kelly Massol, prêts à mettre la main au portefeuille pour soutenir la vingtaine d’entrepreneurs ?

Eric Larchevêque

Riche d’un parcours entrepreneurial varié, lancé en 1996 avec une première start-up alors qu’il n’était encore qu’un étudiant, Eric Larchevêque est à la tête d’un coquet patrimoine financier. Le cofondateur et ancien PDG de Ledger, licorne française leader dans le domaine de la sécurité des cryptoactifs, serait à la tête d’une fortune professionnelle estimée à 350 millions d’euros, selon le Figaro/TV Magazine.

L’investisseur de 51 ans, qui au fil de sa carrière a notamment misé sur les rencontres en ligne et le divertissement via son groupe Montorgueil SAS, vendu 22 millions en 2007, avant de se tourner vers les cryptomonnaies dès le milieu des années 2010, serait même la 348e fortune française selon le magazine Challenges, qui en juin 2023 évaluait de son côté sa fortune à 375 millions d’euros.

Marc Simoncini

Fondateur du site de rencontres Meetic en 2001, introduit en bourse en 2005, Marc Simoncini est lui aussi une personnalité incontournable du paysage numérique en Europe. Créateur de Sensee et depuis 2019 de la marque de vélos électriques intelligents Angell, l'entrepreneur, également à la tête du fond d'investissement Jaïna Capital, figure parmi les 500 plus grandes fortunes de France. En 2023, il est classé 264e, avec un patrimoine financier estimé par Challenges à 500 millions d'euros, soit 100 millions de plus qu'en 2020.

Tony Parker

L'ancien basketteur star des Spurs de San Antonio, retraité des parquets depuis 2019, a su rebondir et s'est taillé une belle place dans le monde de l'entrepreneuriat. Président du club de basket de l'ASVEL, le chef d'entreprise de 41 ans a multiplié les projets via sa holding Infinity Nine, qui a investi dans de nombreux secteurs, des courses hippiques - il est notamment propriétaire d'une écurie - à la production de vin, en passant par le rachat de la station de ski de Villard-de-Lans ou encore l'événementiel.

Un sens des affaires qui permet à l'ex-meneur de jeu Tony Parker de voir son patrimoine financier estimé aujourd'hui à 200 millions d'euros, selon TV Mag, après avoir d'abord fait fortune grâce à sa carrière en NBA, où il a enregistré environ 160 millions d'euros de gains.

Kelly Massol

Créatrice de la marque de soins capillaires naturels pour cheveux texturés - ondulés bouclés, frisés, crépus - «Les secrets de Loly», lancée en 2009 depuis sa cuisine avec un capital de 1.500 euros, Kelly Massol est aujourd'hui la chef d'entreprise d'une société prospère. Dix ans après sa création, elle a vu son chiffre d'affaires grimper en flèche, passant de 2 millions d'euros en 2019, à 25 millions pour l'année 2023, a ainsi confié il y a quelques jours la chef d'entreprise au magazine Challenges, précisant avoir vendu l'année dernière un produit toutes les dix secondes. La marque qui commercialise une vingtaine de produits naturels, en ligne mais aussi au sein de plus de 7.000 points de vente dans 15 pays, vient de se lancer sur le marché des Emirats Arabes Unis.

Stéphanie Delestre

Après plus de dix ans à Eurosport, qu'elle quitte pour le site de bonnes adresses Qype, Stéphanie Delestre s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale en 2011, date à laquelle elle co-fonde la plate-forme de recrutement en ligne QAPA. Une success-story qu'elle a revendu en septembre 2021 au leader mondial de l'intérim Adecco. Une transaction estimée à 65 millions d'euros, selon les chiffres des Echos.

Anthony Bourbon

Fondateur de Feed, lancée en 2017 avec l'idée de proposer des repas qui prennent la forme de boissons et barres céréales équilibrées, Anthony Bourbon, 35 ans, est à la tête d'une belle fortune. Cette dernière serait estimée à 100 millions d'euros, selon le vidéaste Guillaume Pley, qui l'a récemment interviewé dans le cadre de son programme Legends.

Issu d'un milieu désargenté, l'entrepreneur, qui a investi dans une quarantaine de start-up, a lancé en 2022 Blast Club, un cercle d'investissement pensé pour être accessible au plus grand nombre, et permettre de devenir actionnaire de start-up à partir de 1.000 euros par projet.

Jean-Pierre Nadir

Passé par le secteur des médias et de la communication où il a décroché, à l'âge de 23 ans, son premier million en francs, avant de se spécialiser dans le tourisme en ligne, Jean-Pierre Nadir fonde en 2000 la plate-forme Easyvoyage. En 2015, l'entrepreneur a vendu 57 % des parts de l'entreprise au groupe Webedia, rapportait la presse économique à l'époque pour un montant inconnu. En 2014, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élevait à 22 millions d'euros. Depuis, l'investisseur a par ailleurs co-fondé un autre site dédié au voyage tourné vers le tourisme «responsable» : Fairmoove.