Théo Curin : le nageur fait son entrée au musée Grévin, une première pour un athlète handisport

Le sportif Théo Curin, nageur multimédaillé amputé des deux bras et des deux jambes et incarnation du dépassement de soi, a désormais sa statue au Musée Grévin. Il est le premier athlète handisport à intégrer l’institution du Boulevard Montmartre.

Un hommage à un homme d’exception. Le musée Grévin a dévoilé jeudi 7 mars la statue du nageur Théo Curin, 23 ans, sportif multirécompensé, amputé des quatre membres. Champion de France et vice-champion du monde et d’Europe, le jeune homme est le premier athlète handisport à rejoindre les nombreuses personnalités présentent au sein de l’établissement. C’est entouré de sa famille et de ses amis, qu'il a inauguré son double, hier.

«Une fierté immense d’avoir franchi les portes du Musée Grévin. Partager ce moment avec ceux qui comptent le plus pour moi rend cette expérience encore plus spéciale», a réagi ce vendredi le sportif, incarnation du dépassement de soi.

Un sportif au milieu des sportifs

Après six mois de réalisation, sa statue a ainsi rejoint les autres athlètes du musée. Parmi eux : Camille Lacourt, Antoine Griezmann, Tony Parker, Teddy Riner ou encore Clarisse Agbegnenou ainsi qu’Aurélien Giraud, double champion du monde de skateboard et dernier venu du musée.

C’est dans sa tenue de sportif, en maillot de bain, toujours un large sourire aux lèvres, qu’a été représenté Théo Curin, également nageur de l’extrême. Et pour cause, il est devenu en 2022 le premier athlète handisport à terminer les 57 km du marathon aquatique entre Santa Fe et Coronda en Argentine, après avoir déjà réalisé plusieurs autres exploits comme la traversée du lac Titicaca à la nage - plus de 100 km dans une eau à 12 C°- en 2021, ou encore un half Ironman aux Sables d’Olonne en 2020. Un grand homme.