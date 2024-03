Oscars 2024 : quand sera diffusé à la télévision «Oppenheimer», le grand favori de la cérémonie ?

Grand favori de la cérémonie des Oscars, qui se tiendra dans la nuit du 10 au 11 mars, le film «Oppenheimer» de Christopher Nolan débarquera à la télévision française le 22 mars prochain sur CANAL+. Il sera disponible à la demande dans la foulée sur la plate-forme de streaming myCANAL.

En attendant, pour suivre la compétition, CANAL+ diffusera en direct et en exclusivité la cérémonie qui se tiendra dans la nuit du 10 au 11 mars 2024, à partir de 2h du matin. Les téléspectateurs pourront également suivre le tapis rouge dès 23h10, ce dimanche. La chaîne a d’ailleurs partagé ses pronostics sur le réseau X, misant sur le film «Oppenheimer» de Christopher Nolan, porté par Cillian Murphy, dans trois catégories meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur.

L’histoire suit le parcours du physicien Robert Oppenheimer, brillamment incarné par Cillian Murphy, au moment où il est recruté par l’armée américaine pour prendre la tête du projet Manhattan en 1943. Lui et une équipe de scientifiques internationaux vont ainsi avoir la charge de mettre au point la première bombe atomique de l’histoire, que les États-Unis utiliseront les 6 et 9 août 1945 pour bombarder les villes d’Hiroshima et de Nagasaki au Japon, faisant plus de 100.000 morts instantanément (et bien plus suite aux radiations).

À noter que le film «Barbie», qui était sorti le même jour en salle, est déjà disponible sur CANAL+ et myCANAL. La cérémonie des Oscars, qui se déroulera dans la nuit du 10 au 11 mars 2024 au Dolby Theatre, à Los Angeles, sera à suivre à partir de 2h du matin, en direct et en exclusivité, sur CANAL+.

La France pourra compter sur la présence d’«Anatomie d'une chute», nommé à cinq reprises et déjà récompensé de la Palme d'or en 2023, pour tenter de repartir avec au moins une statuette. Un film également disponible sur myCANAL.