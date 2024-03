Oscars 2024 : Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito font un clin d'oeil à leur rôle de vilain dans Batman

Réunis sur la scène de la 96e cérémonie des Oscars pour remettre l’Oscar des meilleurs effets spéciaux et montage, Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, qui ont partagé l’affiche du film «Jumeaux» en 1988, se sont moqués de leur passage dans la saga Batman.

Un duo inoubliable. Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, qui se sont donnés la réplique dans la comédie «Jumeaux» en 1988, ont fait un clin d’œil remarqué à leur passage respectif dans la saga Batman au moment de leur venue sur la scène de la 96e cérémonie des Oscars, pour remettre l’Oscar des meilleurs effets spéciaux et montage. «Nous avons tous les deux tentés de tuer Batman», a lancé le premier, qui incarnait le redoutable Mr. Freeze dans le film «Batman & Robin», sorti en 1997.

