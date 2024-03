Oscars 2024 : le message de Donald Trump critiquant Jimmy Kimmel et lu pendant la cérémonie est-il vrai ?

À la fin de la 96e cérémonie des Oscars, Jimmy Kimmel a lu un message de Donald Trump critiquant sa performance en tant qu’animateur, que certains ont perçu comme une blague programmée. L’ancien président américain est toutefois bien l’auteur de cette missive.

Les joies du direct. Quand Jimmy Kimmel s’est mis à lire un message de Donald Trump dans lequel ce dernier critique l’émission et son travail d’animateur, beaucoup de personnes ont cru à une blague, le présentateur du talk-show «Jimmy Kimmel Live» étant connu pour ses traits d’humour visant l’ancien président américain, acculé par les procédures judiciaires.

Le candidat du parti des Républicains à la prochaine élection présidentielle est, toutefois, bel et bien l’auteur de ce texte posté sur son réseau social, Truthsocial. «A-t-on déjà vu un pire hôte que Jimmy Kimmel aux Oscars. Son ouverture était celle d’une personne quelconque essayant tant bien que mal d’être ce qu’il n’est pas, et qu’il ne sera jamais. Débarassez-vous de Kimmel et remplacez le, peut-être, par un autre animateur démodé, mais moins cher, un ‘talent’ de ABD George Slopanopoulos. Il permettrait de donner l’impression que toutes les personnes sur scène sur plus grande, plus forte, et plus glamour», a-t-il écrit.

«Aussi, cette émission était horriblement politiquement correcte, comme depuis des années. Confuse, ennuyeuse, et très injuste. Pourquoi ne donnent-ils pas un Oscar à ceux qui le méritent. Peut-être que cela leur permettrait de voir les téléspectateurs et l’audience de l’émission remonter depuis les abîmes. MAKE AMERICA GREAT AGAIN !», peut-on lire également. Jimmy Kimmel a pris le temps de lire le message vers la fin de la cérémonie avant d’y répondre avec humour.

«Blah, blah, blah. Maintenant, essayez de deviner quel ancien président vient de poster ce message sur Truthsocial. Quelqu’un sait ? Non ? Et bien merci, président Trump. Merci de nous regarder. Je suis surpris que vous soyez encore devant votre télévision. N’avez-vous pas dépassé votre horaire de prison ?», a-t-il lancé dans un éclat de rire général. Pour rappel, Donlad Trump, qui vient de remporter officiellement l’investiture républicaine pour la prochaine élection présidentielle, est visé par quatre procédures judiciaires dans lesquelles il est notamment poursuivi pour association de malfaiteurs, corruption, conspiration, fraude électorale, ou encore mise en danger de la défense nationale.