Oscars 2024 : quand sera diffusé à la télévision «Oppenheimer», le grand gagnant de la cérémonie ?

Grand gagnant de la cérémonie des Oscars, organisée ce dimanche 10 mars, le film «Oppenheimer» de Christopher Nolan débarquera à la télévision française le 22 mars prochain sur CANAL+, en sachant qu'il est déjà disponible sur la plate-forme de streaming myCANAL.

Le film de l'année. Quelques mois seulement après sa sortie en salles, le film «Oppenheimer» de Christopher Nolan sera accessible en exclusivité sur CANAL+ le 22 mars prochain pour sa première diffusion à la télévision française.

Le long-métrage, qui a récolté sept statuettes lors de la cérémonie des Oscars, dont celle du meilleur film, est également disponible à la demande, sur la plate-forme de streaming myCANAL.

L’histoire suit le parcours du physicien Robert Oppenheimer, brillamment incarné par Cillian Murphy, qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur, au moment où il est recruté par l’armée américaine pour prendre la tête du projet Manhattan en 1943.

Lui et une équipe de scientifiques internationaux vont ainsi avoir la charge de mettre au point la première bombe atomique de l’histoire, que les États-Unis utiliseront les 6 et 9 août 1945 pour bombarder les villes d’Hiroshima et de Nagasaki au Japon, faisant plus de 100.000 morts instantanément (et bien plus suite aux radiations).

À noter que le film «Barbie», qui était sorti le même jour en salle, est déjà disponible sur CANAL+ et myCANAL. Lors de la 96 cérémonie des Oscars, le film de Greta Gerwig, roi absolu du box-office mondial l'an dernier, est reparti avec un prix, celui de la meilleure chanson originale, grâce au morceau «What Was I Made For», interprété par Billie Eilish.