Only murders in the building : Zach Galifianakis rejoint le casting de la saison 4

Selon le site américain Deadline, Zach Galifianakis incarnera un personnage récurrent dans la saison 4 de la série «Only murders in the building». Les détails de son rôle, qui sera au cœur de l’intrigue principale, sont maintenus secrets par Disney+ pour le moment.

Nouveau mystère. Zach Galifianakis va mettre son talent au service de la saison 4 de la série «Only murders in the building» dans un rôle récurrent, annonce le site américain Deadline. L’acteur de 54 ans vient de rejoindre officiellement le casting de la fiction avec Steve Martin, Selena Gomez et Martin Short où il donnera également la réplique aux autres nouvelles recrues telles que Molly Shannon, Eva Longoria, ou encore Eugene Levy.

Le site américain Variety précise pour sa part que Zach Galifianakis incarnera un personnage qui représentera «une part intégrale de l’intrigue et des rebondissements de l’enquête menée dans cette nouvelle saison». Après une apparition remarquée dans la saison 3, Meryl Streep sera de retour à l’écran dans la peau de la comédienne Loretta Durkin, qui avait reçu plusieurs offres professionnelles à Los Angeles en conclusion de ce troisième chapitre. De fait, on sait que les héros de la série vont quitter New York pour la première fois, et poursuivre leurs aventures dans la Cité des Anges dans la saison 4.

Lancée en août 2021 sur la plate-forme de streaming Hulu aux États-Unis, la série «Only murders in the building» a réussi à conquérir le cœur de millions de fans autour des aventures de Charles, Oliver et Mabel, trois locataires d’un immeuble new yorkais qui se découvrent la même passion pour les affaires criminelles. Et qui décident d’unir leur force lorsqu’un décès mystérieux survient dans leur habitation. À noter que la saison 4 est actuellement en production, et qu’aucune date de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.