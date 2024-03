Oscars 2024 : Johnny Depp supprime la photo retouchée de lui et Robert Downey Jr.

Johnny Depp a supprimé une photo retouchée, postée sur Instagram, en guise de félicitations à Robert Downey Jr. pour sa victoire aux Oscars pour son rôle dans «Oppenheimer». Elle a été remplacée pour un autre cliché, réel cette fois, des deux hommes.

Toute une histoire. Johnny Depp s’est retrouvé empêtré dans une drôle d'affaire après la publication d’une photo de lui et Robert Downey Jr. dans une story Instagram où il prenait le temps de féliciter son ami pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle obtenu pour sa performance dans le film «Oppenheimer». Les deux comédiens y apparaissent jeunes et complices en tenue de soirée sur ce cliché qui semble sorti tout droit des années 1980.

Sauf que celui-ci est un photomontage réalisé par un compte de fan qui circule sur Internet depuis au moins 2021, précise le site Entertainment Weekly. Se rendant compte de son erreur, l’acteur – ou plutôt son équipe en charge de gérer ses réseaux sociaux – a rapidement fait supprimer le cliché sur lequel il remplace physiquement l’ex-petite amie de Robert Downey Jr., Sarah Jessica Parker, qui ont été en couple entre 1984 et 1991. La photo originale a été prise à Los Angeles, en 1988, lors d’une soirée mondaine réunissant les jeunes talents d’Hollywood.

Le deuxième cliché, plus récent, et bien réel celui-ci, a été publié peu après. «Essayons ça à nouveau… félicitations mon cher ami», peut-on lire en légende.

© Capture d'écran Instagram / Johnny Depp



L’amitié entre Johnny Depp et Robert Downey Jr., qui s’étaient notamment donnés la réplique dans le film «Ed Wood» de Tim Burton en 1994, remonte à plus de 30 ans. L’ancien interprète d’Iron Man avait notamment publiquement félicité Johnny Depp à la conclusion du procès de l’acteur l’opposant à son ex-épouse, Amber Heard, en 2021.