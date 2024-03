Oscars 2024 : la séquence du chien Messi en train d'applaudir a été pré-enregistrée pour une raison précise

Messi, le chien d’«Anatomie d’une chute», de Justin Triet, a fait sensation sur les réseaux lors de la 96e édition des Oscars, notamment lors d’une séquence où on le voit applaudir. Une scène qui a en fait été pré-enregistrée pour une raison bien précise, selon la productrice des Oscars.

Star canine du long métrage de Justine Triet «Anatomie d’une chute», Messi a fait son effet lors de la 96e édition des Oscars, qui s’est tenue dans le nuit de dimanche à lundi. Une vidéo le montrant en train d’applaudir de ses deux pattes lors de la cérémonie a notamment fait le buzz sur les réseaux. Une séquence qui a en fait été pré-enregistrée, a confié la productrice des Oscars Molly McNearney, au journal Variety.

Ryan Gosling’s face lighting up after he sees Messi, the dog from Anatomy of a Fall, clapping on the big screen at the Oscars LOL pic.twitter.com/maKz53vAHp

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 11, 2024