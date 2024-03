Arts Martiaux : tout savoir sur Rayna Vallandingham, reine du Tae Kwon Do et héritière de Bruce Lee

À seulement 21 ans, Rayna Vallandingham est devenue une légende des arts martiaux en cumulant pas moins de treize titres de championne du monde de Tae Kwon Do. Elle travaille aujourd’hui dans l’industrie du cinéma, où elle ambitionne de devenir l’héritière de Bruce Lee.

Il faut le voir pour le croire. Initiée au Tae Kwon Do depuis l’âge de 2 ans, Rayna Vallandingham a un seul objectif en tête : devenir l’héritière de Bruce Lee en ce début de XXIe siècle. La jeune femme de 21 ans enchaîne les titres mondiaux dans sa discipline depuis l’âge de 8 ans, et n’a jamais cessé de repousser ses propres limites pour continuer de progresser et de s’améliorer. «Les arts martiaux sont ma passion, mon but, et la force qui m’habite depuis le premier jour où j’ai mis les pieds sur un tatami», confie-t-elle dans un entretien avec la journaliste Elena Cohen, publié en avril 2023.

En plus de ses exploits sur les tatamis, Rayna Vallandingham a su diversifier ses talents en s’imposant comme l'une des artistes martiales les plus suivies sur les réseaux sociaux, aussi bien sur TikTok que sur Instagram, où elle partage régulièrement ses chorégraphies et/ou ses séances photos en tant que top model.

Sa décision de s’installer à Los Angeles pour tenter de s’imposer dans l’industrie du cinéma et du divertissement se révèle être une réussite sur toute la ligne pour le moment. Durant son temps libre, Rayna Vallandingham n’oublie pas de consacrer du temps à ses amis, et suit des cours pour apprendre l’hindi et l’espagnol. «Être une artiste martiale vous expose immédiatement aux critiques des misogynes et de l’ancienne génération qui pense que les arts martiaux devraient être réservés aux hommes en costume traditionnel. À l’avenir, j’entends continuer de remettre en question ces idées et modifier ce défaut dans les arts martiaux», explique celle dont le rêve serait d’ouvrir son propre dojo.

«Plusieurs projets sur lesquels je travaille sont en phase avec mon objectif, qui est de diffuser ma passion dans toutes les industries possibles en combinant le jeu d’acteur et les arts martiaux, comme cela n’avait jamais été fait auparavant. Je suis très excitée à propos du futur et de la vision que j’ai concernant le développement de ma carrière», explique-t-elle.