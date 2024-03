«Daredevil : Born Again» : Charlie Cox s'exprime sur le retour de Karen et Foggy dans la série Marvel

Présent à la convention AwesomeCon à Washington le week-end dernier, Charlie Cox a tenu à rendre hommage à Deborah Ann Woll et Elden Henson, qui reprendront les rôles de Karen Page et Foggy Nelson dans la série «Daredevil : Born Again», attendue sur Disney+.

Un bel hommage. Charlie Cox n’était pas avare d’éloges envers ses camarades de jeu dans la série «Daredevil : Born Again», attendue prochainement sur Disney+, lors d’une interview donnée à la convention AwesomeCon à Washington le week-end dernier. Celui qui incarne le Diable de Hell’s Kitchen s’est félicité de la présence de Deborah Ann Woll et Elden Henson, qui reprendront les rôles de Karen Page et Foggy Nelson, dans le reboot de la fiction (ce qui n’était pas le cas au départ), et a tenu à saluer leur importance dans le succès rencontré par les trois saisons diffusées sur Netflix entre 2015 et 2018.

«C’est tellement cool. C’était un tel crève-cœur qu’ils ne soient pas présents au départ. Quand nous avons repris le tournage, et que les changements ont été opérés – vous avez probablement entendu parler de ça – c’est devenu évident que Foggy et Karen sont le coeur battant de la série. Ils l’ont toujours été. Donc c’était un sentiment spécial de les voir de retour», a-t-il expliqué, précisant avoir tourné «quelques scènes» avec eux. Leur présence à l’écran était loin d’être une évidence, puisque seuls Charlie Cox et Vincent D’Onofrio – qui joue le personnage de Wilson Fisk – avaient été annoncés au casting de la série version Disney+.

La série «Daredevil : Born Again» accuse énormément de retard dans sa production, après la décision des dirigeants de Disney+ de se séparer des scénaristes Chris Ord et Matt Corman, dont le travail avait été jugé insuffisant en octobre dernier. Ils ont été remplacés par Justin Benson et Aaron Moorhead, connus pour avoir travaillé sur «Moon Knight» et la saison 2 de «Loki», qui se seraient calés sur la tonalité de la série «Echo» lancée le 10 janvier dernier. Aucune date de diffusion pour «Daredevil : Born Again» n’a été dévoilée pour le moment.