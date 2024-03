«Bomb Squad» : on a testé cette nouvelle expérience immersive et explosive qui vient d'ouvrir à Paris

Une nouvelle expérience immersive a ouvert récemment à Paris. Baptisée «Bomb Squad», elle se joue en équipe et met les nerfs à rude épreuve.

La façade est colorée, mais ne donne pas beaucoup d'informations sur la teneur de l'expérience. Bomb Squad, qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Paris, boulevard Sébastopol, est la nouvelle expérience immersive tendance, ou «action game» selon ses créateurs. Un nouveau concept à tester en famille ou entre amis.

Plusieurs épreuves à réussir

Le pitch de cette nouvelle aventure est assez simple : dans un monde post-apocalyptique, vous cherchez à rejoindre l'unité d'élite de la Bomb Squad. Mais pour y parvenir, il faut remplir certains critères et réussir une série d'épreuves.

Comme pour un escape game, tout commence par le briefing d'un des membres de l'équipe. Les habitués ne seront pas surpris, il s'agit d'un rappel des principales règles et des objectifs à remplir. Attention : la coopération des membres de l'équipe est évidemment primordiale et les solistes ne s'en sortiront pas.

Le jeu, jouable par équipe de deux à six personnes, est divisé en cinq phases. Durant les quatre premières, de dix minutes chacune, il faut réaliser le meilleur score possible, afin d'emmagasiner du temps bonus, qui sera crucial lors de l'épreuve finale. Au total, les joueurs ont une heure pour relever les cinq défis, et il faut donner de sa personne. Sans trop en dévoiler, la salle des lasers et la salle des dalles lumineuses risquent de vous donner du fil à retordre. Pour réaliser un bon score, agilité et rapidité seront des alliées de choc.

Lors de la dernière épreuve, il faut ensuite mener une opération de déminage, aux commandes d'un tank. Les plus rapides éviteront l'explosion, mais là aussi, il faudra être parfaitement synchrone.

Quant aux autres, dont vous ferez sûrement partie, ils risquent bien de recevoir une bonne douche de peinture. En tout cas, après cette première session, vous serez peut-être tenté d'en faire une deuxième, car Bomb Squad ne se périme pas aussi vite qu'un Escape game. Malgré la chaleur qui règne sur place, l'envie de recommencer est bien présente, pour aller titiller le tableau des High scores.

Bomb Squad, 94 Bd de Sébastopol, 75003 Paris. A partir de 7 ans. Entre 28 et 45 euros par personne (selon le nombre de participants par équipe)