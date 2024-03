Mariés au premier regard : pourquoi les mariages se déroulent-ils à Gibraltar ?

Depuis la saison 6, les unions de «Mariés au premier regard» sont organisées à Gibraltar. Pourquoi la production a-t-elle choisi cette destination ?

De la saison 1 à la saison 5, les unions de l'émission de dating de M6 «Mariés au premier regard», dont la saison 7 vient de commencer, étaient célébrées à Grans en Provence. Mais depuis la saison 6, les mariages ont lieu à Gribaltar, territoire britannique au sud de l'Espagne.

L'idée a été initiée par les deux experts de l'émission, Estelle Dossin et Pascal de Sutter, comme l'avait rapporté Télé-Loisirs. «On a cherché à se renouveler pour ne pas lasser les gens et aller encore plus loin dans l’expérience. Le choix des mariages à l’étranger a un véritable intérêt d’un point de vue psychologique», avait en 2022 expliqué au magazine Virginie Dhers, productrice. «Au-delà du fait qu’il fasse beau et chaud, c’est un endroit assez méconnu. Il y avait ce côté découverte. Et en même temps ce n’est pas trop loin pour les familles.»

La validité des noces en France

«On avait besoin de sortir nos participants de leur zone de confort. Il fallait absolument du changement pour pouvoir les solliciter en terme de motivation et d’implication. Et si on allait ailleurs ? Quand on est face à une forme d’insécurité, un cadre que l’on ne connaît pas, on est obligés de faire plus confiance à l’autre. Cela faisait un biais positif par rapport à l’investissement», avait commenté Estelle Dossin, la psychologue du programme.

Côté administratif, il fallait s’assurer de la validité des noces en France. «On voulait conserver de vrais mariages, légaux, engageants, parce que c’est le propre de l’expérience. Les mariages à Gibraltar sont reconnus en France. Quand on se marie là-bas, on a un certificat de mariage. C’est très facile de les retranscrire en France. La spécificité de Gibraltar, c’est que les formalités sont assez simples. C’est devenu un endroit où beaucoup d’étrangers vont se marier. En 2021, il y a eu 1488 mariages qui y ont été célébrés, et 90% sont des étrangers», avait expliqué Virginie Dhers.