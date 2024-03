Chez Jordan : le jour où Sylvain Augier évoquait sa propre mort sur C8

Décédé le 16 mars dernier à 68 ans, Sylvain Augier avait participé, en octobre 2023, à l’émission «Chez Jordan» sur C8. L’animateur de «La carte au trésor» sur France 3 avait notamment évoqué sa propre mort, son rapport à la foi, et son amour pour sa famille.

Beaucoup d’émotion. Sylvain Augier est décédé le 16 mars dernier, à l’âge de 68 ans, à son domicile de Lecques, près de Sommières, dans le Gard. L’animateur emblématique du groupe France Télévisions, avait notamment présenté «Faut pas rêver» et «La Carte au trésor» entre 1990 et 2005.

En octobre 2023, il avait participé à l’émission «Chez Jordan» sur C8 où l’animateur, Jordan de Luxe, l’avait questionné sur sa propre mort. Sylvain Augier, atteint de trouble bipolaire depuis plus de trente ans, avait confié qu’il aimerait rester dans la mémoire des gens comme une personne «qui aimait les autres». Avant d’évoquer sa foi en Dieu.

«Je pense que toute notre vie est dictée par l’amour au fur et à mesure que l’on avance. Sœur Emmanuelle y a été pour beaucoup, l’abbé Pierre, monseigneur Lustiger, le père Jaouen. Ils m’ont appris l’existence de Dieu, bien plus grand que la religion. Et je vis avec cette foi», avait-il expliqué. Quand Jordan de Luxe lui a demandé de transmettre un message à sa femme, Carol, et à leurs deux enfants, Manon et Hadrien, Sylvain Augier s’était montré d’une touchante sobriété : «Je vous aime plus que tout au monde, et je ferai tout ce que je peux pour vous montrer que je vous aime».