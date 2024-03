Festival Séries Mania : trois fictions françaises annoncées sur MAX

Le groupe Warner Bros. Discovery a profité du festival Séries Manias à Lille pour dévoiler ses trois premières productions françaises sur MAX, dont la très attendue «Une Amie Dévouée», une mini-série en quatre épisodes avec Laure Calamy (Dix pour cent) dans le rôle principal.

Un beau programme. Trois productions françaises viennent d’être annoncées par le groupe Warner Bros. Discovery à destination de la plate-forme de streaming MAX, dont le lancement en France est programmé à l’été 2024. La première d’entre elles est la mini-série «Une Amie Dévouée». Déclinée en quatre épisodes, cette fiction inspirée d’une histoire vraie voit Laura Calamy (Dix pour cent) incarner le rôle de Christelle, une femme qui va devenir la pierre angulaire d’une association de victimes de l’attentat du Bataclan, dans la nuit du 13 novembre 2015, en mentant sur sa présence au moment de l’attaque terroriste.

Une amie dévouée ©Rémy Grandroques

MAX proposera également «Malditos» (titre de travail), une série en sept épisodes créée par Jean-Charles Hue et Olivier Prieur qui se déroulera dans le sud de la France. C’est là, dans une ville située au bord du littoral, que la cheffe d’une communauté de gitans et ses deux fils tentent par tous les moyens de sauver leur clan de l’expulsion, en raison de la montée des eaux. Jean-Charles Hue (Mange tes morts) réalisera les cinq premiers épisodes, et Cécilia Verheyden (Undercover) les deux derniers.

Malditos @William Dupuy

La plate-forme de streaming a annoncé l’adaptation en série du livre «Vivre avec nos morts» de la Rabbine Delphine Horvilleur. Déclinée en huit épisodes, la série suivra Léa, 28 ans, une des rares femmes rabbins de France qui se retrouve «dans le labyrinthe de petites et grandes questions de la vie des gens. Mais comment être un guide pour les autres quand on est soi-même aux prises avec les fondamentaux de l’amour de la famille et en quête de sens ?», précise un communiqué.