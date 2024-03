Downton Abbey : une comédienne confirme qu'un troisième et dernier film est en préparation

C’est lors d’une interview sur les ondes de BBC Radio 2 qu’Imelda Staunton a révélé le développement d’un troisième film réunissant le casting de la série «Downton Abbey». Et que celui-ci devrait mettre un terme définitif à la fiction britannique.

L’information est confirmée. Connue pour avoir incarnée la reine Elizabeth II dans les dernières saisons de «The Crown», ainsi que le personnage de Maud Bagshaw dans les deux films sortis en 2019 et 2022 qui faisait suite à la série «Downton Abbey», Imelda Staunton n’a pas hésité une seconde pour révéler au monde entier qu’un troisième long métrage était en préparation. Et que celui-ci devrait, selon toute vraisemblance, mettre un point final à la fiction.

«Il va y avoir un dernier film. Voilà», a-t-elle lancé, à la surprise générale, au micro de la BBC Radio 2. «Wow, c’est énorme. J’espère que nous ne vous avons pas mis dans une position compliquée», a répondu l’animatrice, Zoe Ball. «Je m’en fiche», a rétorqué la comédienne de 68 ans alors qu'elle venait de confirmer la rumeur selon laquelle «Downton Abbey» s’apprêtait à faire son retour à l’écran après la sortie de «Downton Abbey 2 : Une Nouvelle Ère», en 2022.

Tournage prévu cet été

Cette année-là, Julian Fellowes, le créateur de la série – dont la diffusion s’est étalée sur six saisons entre 2010 et 2016 – avait laissé entendre qu’un autre film pourrait voir le jour si le public le désirait. «On ne sait jamais si le public en demandera plus», avait-il expliqué. «Ça peut sembler romantique de dire cela, mais je souhaite offrir une bonne soirée aux personnes qui nous sont fidèles depuis toutes ces années. (…) Je pense que les choses seront évidentes pour moi au moment où il y aura une forte demande. Et si c’est ce que veulent les fans, alors je ne m’y opposerai pas», avait-il déclaré en 2022 après le second film.

Selon le journal britannique The Sun, la production de ce troisième film devrait débuter cet été. Sans qu’aucune confirmation officielle n’ait été apportée pour le moment. L’histoire devrait reprendre peu de temps après les événements de «Downton Abbey 2 : Une Nouvelle Ère», vers la fin des années 1920.