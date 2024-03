Anne Hathaway : ce rôle que Christopher Nolan a joué dans sa carrière après la campagne de haine en ligne dont elle a été victime

L’actrice Anne Hathaway s’est ouverte sur les hauts et les bas de sa carrière, confiant que le réalisateur Christopher Nolan lui a remis le pied à l’étrier après la terrible campagne de haine en ligne dont elle a été victime et qui a fait peur à de nombreuses productions.

Une intervention salutaire. A l’occasion d’une interview accordée à Vanity Fair, dont elle fait la une du nouveau numéro, Anne Hathaway s’est remémorée un moment difficile de sa carrière.

L’actrice de 41 ans, qui a passé plus de la moitié de sa vie sous les projecteurs, est en effet revenue sur la campagne de haine en ligne à laquelle elle a dû faire face au début des années 2010. Un déferlement de critiques, qui a vu le jour à la suite de sa participation ratée à la présentation des Oscars en 2011, et dont le paroxysme a été atteint deux ans plus tard, lorsque l'actrice a décroché un Oscar du meilleur second rôle pour sa performance dans «Les Misérables», de Tom Hopper.

Christopher Nolan a sauvé sa carrière

Un épisode violent tant sur le plan personnel que professionnel a confié la star, qui estime qu’elle doit probablement la suite de sa carrière à un homme : Christopher Nolan, lauréat en mars dernier de l'Oscar du meilleur réalisateur pour «Oppenheimer».

A cette époque, «beaucoup ne voulaient plus me confier de rôles de peur que la haine dont j’étais victime en ligne ne déteigne sur leurs projets», explique-t-elle. Et de poursuivre : «Christopher Nolan a été mon ange gardien, il n’a tenu aucun compte de tout ça et m’a confié l’un des plus beaux rôles que j’ai eus dans l’un des meilleurs films auxquels j’ai participé», évoquant sa performance dans «Interstellar», sorti en 2014.

Cette confiance de Christopher Nolan, avec qui l’actrice avait déjà tourné deux ans auparavant pour «The Dark Knight Rises», a été pour Anne Hataway un véritable soutien. «Je ne sais pas s’il réalisait à l’époque à quel point il a été un soutien pour moi, mais il a eu cet effet. S’il ne m’avait pas soutenue comme il l’a fait, je ne sais pas où en serait ma carrière», a souligné l’interprète du film «Le diable s’habille en Prada», qui campera prochainement une mère célibataire de 40 ans tombant sous le charme d’un jeune chanteur de 24 ans acclamé à travers le monde, dans «L’idée d’être avec toi », disponible dès le mois de mai sur Amazon Prime.