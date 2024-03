Ciné+ : avril sera très chaud avec l’opération «Sensuel - en avril ne te découvre pas d’un film»

Ciné+ Emotion célèbre l’arrivée du printemps avec sa programmation spéciale «Sensuel - en avril ne te découvre pas d’un film», proposée autour de la trilogie «50 Nuances de Grey» et d’autres films sexy tels que «After – Chapitre 1», «Passages» ou encore «Mes rendez-vous avec Léo».

Il va faire chaud. Ciné+ Emotion a concocté un mois d’avril coquin avec la programmation très caliente «En avril ne te découvre pas d’un film». Au menu, notamment, la trilogie érotique «50 Nuances», avec Dakota Johnson et Jamie Dornan - «50 Nuances de Grey», «50 Nuances plus Sombres» et «50 Nuances Plus Claires» - à retrouver les samedis soirs.

Le mercure montera encore d’un cran dès le 6 avril avec l’adaptation de la saga à succès d'Anna Todd «After - Chapitre 1er». Ce même soir, et dans un tout autre genre, les fans de mélo romantique ne manqueront pas le film de Joe Wright, «Reviens-moi», avec Keira Knightley.

Puis le lendemain, rendez-vous avec «Closer, entre adultes consentants», bijou de Mike Nichols avec Jude Law, Clive Owen, Julia Roberts et Natalie Portman.

Le 13 avril, la soirée commencera avec «Passages» du cinéaste new-yorkais Ira Sachs, l'histoire de deux hommes qui sont ensemble depuis quinze ans et qui se passe quand l'un d'eux a une liaison avec une femme.

Toujours avec Adele Exarchopoulos, la soirée continuera avec le chef d’œuvre d’Abdellatif Kechiche, «La vie d’Adèle chapitres 1 & 2», sur l’histoire d’amour (passionnelle et torride) entre une lycéenne, puis institutrice, avec une apprentie artiste peintre.

Le 20 avril, la programmation spéciale «Sensuel - en avril ne te découvre pas d’un film» se poursuivra avec «Mes rendez-vous avec Leo», un film avec Emma Thompson qui aborde avec sensibilité la sexualité féminine.

La soirée continuera avec le premier long métrage dérivé de la série culte «Sex and the City» qu’on ne présente plus. Enfin le 27 avril, les cinéphiles ne manqueront pas «Perfect Mothers» d’Anne Fontaine, les liaisons dérangeantes de deux amies de longue date (incarnées par Naomi Watts et Robin Wright) qui prennent chacune pour amant le fils de l’autre.

A noter que les films de cette programmation spéciale sont à retrouver à tout moment sur myCANAL où, parmi l'offre pléthorique de longs métrages en tous genres que propose le bouquet Ciné+, d’autres films romantiques, sexy et/ou sulfureux attendent les amateurs avertis. À l’instar de «Fatale» de Louis Malle, «Une fille facile» de Rebecca Zlotowski, «Mademoiselle» de Park Chan-Wook, «Femme fatale» de Brian de Palma, ou encore «Une vieille maîtresse» de Catherine Breillat.