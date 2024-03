Voici les 5 nouvelles séries à ne pas manquer au mois d'avril

À l’heure des plates-formes de streaming toutes puissantes, il est difficile de se maintenir à jour au gré des lancements incessants de nouvelles séries. Voici les 5 fictions qui débarquent en avril à ne manquer sous aucun prétexte.

Tokyo Vice, saison 2 – 4 avril

Après une première saison captivante, «Tokyo Vice» revient avec un deuxième chapitre décliné en 8 épisodes sur CANAL+. Et selon la presse américaine – la saison 2 a déjà été diffusée aux États-Unis – celle-ci promet d’être autrement plus intense. L’équilibre fragile entre la police, la presse, et les yakuzas menace d’être rompu au moment où des criminels d’un nouveau genre font leur apparition dans les rues de Tokyo. Face à eux, la nouvelle commissaire ne compte faire aucun compromis. L’affrontement s’annonce d’une rare violence, tandis que Jake Adelstein et Hiroto Katagiri tentent de naviguer dans cet environnement saturé de danger.

Parasyte : The Grey – 5 avril

Avec «Parasyte : The Grey», Netflix propose la libre adaptation en live-action du manga éponyme d’Hitoshi Iwaaki lancé en 1989. Le réalisateur sud-Coréen Yeon Sang-ho, à qui l'on doit l’excellent «Dernier train pour Busan», est aux commandes de la série qui voit des formes parasitaires prendre le contrôle d’hôtes humains, et se multiplier au sein de la société. Jusqu’au jour où l’humanité réalise qu’elle n’a d’autre choix que de s’opposer à eux grâce à une alliée inattendue.

Sugar – 5 avril

Déclinée en 8 épisodes, la série «Sugar» voit Colin Farrell incarner un détective privé en charge d’enquêter sur la disparition mystérieuse d’Olivia Siegel, la petite-fille bien-aimée du légendaire producteur hollywoodien Jonathan Siegel. À mesure qu’il avance dans son investigation, John Sugar met à jour des secrets de la famille Siegel, certains récents, d’autres très anciens. Mais tous potentiellement mortels pour lui.

Fallout – 12 avril

Adaptation du jeu vidéo créé en 1997, «Fallout» est une des séries les plus attendues de l’année sur Prime Video. L’histoire se déroule dans le futur, dans une ville de Los Angeles postapocalyptique où une partie des citoyens ont trouvé refuge dans des bunkers souterrains afin de se protéger des radiations, des mutants, et des malfrats après une catastrophe nucléaire. Quand un problème majeur survient dans l’abri 33, Lucy se retrouve contrainte d’aller chercher de l’aide à l’extérieur.

Franklin – 12 avril

Adaptation du livre «A Great Improvisation : Franklin, France, and the Birth of America» de Stacy Schiff, la série «Franklin», qui sera présentée en avant-première lors de la prochaine édition de CANNESÉRIES, voit Michael Douglas incarner Benjamin Franklin au moment où celui-ci entreprend un voyage en France afin d’obtenir des soutiens pour garantir l’indépendance américaine face aux Anglais. Une mission périlleuse à suivre le temps de 8 épisodes.