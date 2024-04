The Gentlemen : l'histoire du testicule droit d'Adolf Hitler est-elle vraie ? (SPOILERS)

Lancée en mars sur Netflix, la série «The Gentlemen» suit un jeune aristocrate britannique qui découvre les activités illégales de son père. Et qui, au gré de ses rencontres, se retrouve nez à nez avec le prétendu testicule d'Adolf Hitler. Attention, spoilers !

Une histoire peu banale. Déclinée en huit épisodes, la série de Guy Ritchie «The Gentlemen» voit Theo James incarner le personnage d’Edward ‘Eddie’ Horniman, un jeune aristocrate britannique qui, au décès de son père, le Duc de Halstead, découvre que ce dernier se trouvait à la tête d’un empire du cannabis. Et que les plus grands malfrats du pays veulent en prendre le contrôle.

Durant ses péripéties, le jeune homme se retrouve dans la demeure de Max Bassington, héritier du Lord Bassington, où ce dernier possède une collection de peintures signées par Adolf Hitler. Ainsi qu’une jarre où se trouve le testicule droit du Führer.

Le testicule apparaît dans l'épisode 4 de la série (© Netflix).

Aussi, de nombreux téléspectateurs se sont demandé si cette histoire était vraie, ou pas. Il s’avère que celle-ci s’inspire d’une légende qui voudrait qu’Adolf Hitler ait été monorchide, c’est-à-dire qu’il n’avait qu’un seul testicule après avoir perdu l’autre au cours de la Première Guerre mondiale pendant la Bataille de la Somme en 1916.

Une information reposant sur la base du témoignage d’un prêtre qui aurait recueilli les paroles d’un infirmier affirmant avoir soigné Hitler à l’époque comme le soulignait le site britannique The Guardian en 2008.

Une malformation rare

Cette rumeur sur les parties génitales du dictateur nazi avait même inspiré les soldats britanniques à changer les paroles de la célèbre chanson «Colonel Bogey March» pendant la Seconde Guerre mondiale, en y ajoutant la phrase «Hitler only got one ball» (Hitler n’a qu’une couille, en français) dans le refrain.

En 2015, le livre intitulé «Hitler’s Last Day : Minute by Minute» présentait un rapport médical de 1923, rédigé par Joseph Stenier Brin, le médecin de la prison de Landsberg où Hitler avait été emprisonné, pour faire la lumière sur cette histoire de testicule.

Son rapport précise que le Führer présentait une «cryptorchidie du côté droit», c’est-à-dire une absence du testicule droit, non en raison d’une blessure de guerre, mais tout simplement parce que celui-ci n’était pas descendu dans le scrotum au cours de sa croissance.

Adolf Hitler était également atteint d’une «malformation rare appelée hypospadias qui se manifeste par l’ouverture de l’urètre du côté inférieur du pénis et non au niveau de l’extrémité», est-il précisé dans le livre. Ce qui signifie que le dictateur nazi était contraint d’uriner par un trou qui se situait en dessous du pénis au lieu de se trouver au bout du gland. Les affirmations selon lesquelles Adolf Hitler était doté d’un micropénis à cause de cette malformation seraient toutefois inexactes.