Malcolm : Frankie Muniz évoque la toxicité dont il a été témoin sur le tournage de la série

Actuellement en Australie où il participe à une émission de télé-réalité, Frankie Muniz a confié avoir quitté le plateau de tournage de la série «Malcolm» le temps de deux épisodes en raison de l’ambiance toxique qui y régnait.

Trop, c’est trop. Frankie Muniz, qui participe actuellement à une émission de télé-réalité en Australie, a révélé avoir quitté précipitamment le plateau de tournage de la série «Malcolm» en raison du comportement toxique de personnes «autoritaires, mal élevées ou irrespectueuses» qui s’y trouvaient, sans que quiconque n’ose réagir. «Il y a deux épisodes dans lesquels je ne suis pas. Parce que j’ai quitté le plateau», a-t-il confié selon le site australien news.com.

Âgé de 38 ans, le comédien, qui a tenu le rôle principal de la sitcom pendant sept saisons, explique avoir été incapable d’accepter un tel comportement. «Tout le monde avait tellement peur de s’exprimer quand quelques-uns se montraient autoritaires, mal élevés ou irrespectueux. Comme s’ils marchaient sur des pointes ou des piques. J’étais tellement écœuré de voir des gens incapables de se défendre, je me disais : ‘Mais, dis quelque chose’», ajoute-t-il.

«Je m’en fichais qu’on me dise que je ne reviendrai jamais, parce que cela en valait la peine à mes yeux (de réagir, ndlr). C’est certain que c’était plus simple pour moi, car la série était centrée sur mon personnage», précise-t-il. Frankie Muniz, dont la carrière n’a jamais vraiment décollé après «Malcolm», explique ne s’être jamais senti à l’aise à Hollywood, et qu’il était heureux le jour où il a quitté Los Angeles. Il n’a plus tourné dans un film depuis «La Corde Noire» en 2018.