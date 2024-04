Terminal : la date de diffusion de la nouvelle série CANAL+ avec Jamel et Ramzy dévoilée

Les abonnés CANAL+ ont rendez-vous le 22 avril prochain avec leur nouvelle série préférée, «Terminal», une sitcom tournée en public qui réunit pour la première fois Ramzy Bedia et Jamel Debbouze à l’écran, plus de vingt ans après l’arrêt de «H».

Embarquement immédiat. Nouvelle Création Originale CANAL+, «Terminal» sera lancée le 22 avril prochain sur la chaîne cryptée, et simultanément sur la plate-forme de streaming myCANAL. Déclinée en 12 épisodes de 26 minutes, elle permettra aux téléspectateurs de retrouver Jamel Debbouze et Ramzy Bédia dans une sitcom tournée en studio, avec la présence d’un public, pour la première fois depuis «H», dont le dernier épisode avait été diffusé en 2002. Cette fois, c’est au cœur d’un aéroport, auprès du personnel d’une compagnie aérienne low-cost, que l’action se déroule.

«C’est une comédie ‘de bureau’, avec les thématiques que cela recouvre : interaction avec les collègues, hiérarchie, organisation, performance et réduction des coûts, etc», explique Jamel Debbouze dans un communiqué. «L’aéroport a aussi l’avantage d’être un lieu de croisement, de rencontres, propices aux situations burlesques. C’est un terrain de jeu fantastique pour la sitcom. Chaque épisode démarre sur un évènement anodin que les protagonistes vont transformer en avalanches de situations plus folles les unes que les autres», poursuit celui qui est co-auteur, co-réalisateur, et co-producteur de la série (en plus de jouer dedans).

Au casting de ce projet hybride à mi-chemin entre la sitcom classique, le stand-up, et l’impro, les abonnés retrouveront, en plus de Jamel Debbouze et Ramzy Bédia, une magnifique brochette de talents, dont Bérangère McNeese, Brahim Bouhlel, Tristan Lopin, Camille Chamoux, Laureen «lapotegenante», Manu Payet, ou encore Doully.