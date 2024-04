Euphoria : la saison 3 sera la dernière, si jamais elle voit le jour

Selon le site américain Page Six, la saison 3 de la série «Euphoria» devrait être la dernière. Son créateur, Sam Levinson, doit également réussir à jongler avec les agendas des stars que sont Zendaya, Sydney Sweeney, et Jacob Elordi.

La fin est proche. Le site américain Page Six affirme que la saison 3 d’«Euphoria», dont le tournage ne cesse d’être repoussé en raison des agendas des acteurs principaux (principalement Zendaya, Sydney Sweeney, et Jacob Elordi), sera très probablement la dernière. La chaîne HBO et le créateur de la série, Sam Levinson, promettent toutefois de tout mettre en œuvre pour conclure cette série lancée en 2019, et qui s’est imposée depuis comme une des œuvres les plus marquantes pour toute une génération.

Selon le site Variety, un doute non négligeable subsiste dans les couloirs de HBO sur la faisabilité d’une troisième saison. Sam Levinson aurait présenté un premier script l’hiver dernier, avec un saut dans le temps de cinq ans permettant de découvrir le devenir des étudiants du lycée d’East Highland. Les arcs narratifs des personnages incarnés par Sydney Sweeney et Jacob Elordi se seraient révélés particulièrement attrayants, précise Variety. Zendaya aurait, pour sa part, communiqué personnellement avec Sam Levinson sur l’orientation générale de la série, et l’évolution de son personnage, dans cette hypothétique saison 3.

Sam Levinson avait déjà été contraint de revoir massivement le scénario de ce troisième chapitre après le décès, en juillet dernier, d’Angus Cloud – mort d’une overdose à 25 ans – dont le personnage devait tenir une place prépondérante à l’écran. En novembre dernier, c’est le producteur Kevin Turen qui décédait d’une crise cardiaque à 45 ans. Un nouveau traumatisme pour Sam Levinson et les équipes de production, qui est venu ralentir l’avancée du projet.

Une saison 3 en sursis

Toujours selon Variety, les multiples désaccords entre HBO et Sam Levinson sur l’évolution du personnage de Rue, incarné par Zendaya, ont failli pousser ce dernier sur la touche. La chaîne américaine aurait contemplé la possibilité de le remplacer par de nouveaux auteurs, mais rien ne s’est concrétisé depuis. Si le casting original de la série est tenu contractuellement de tourner une saison 3, Variety précise que Zendaya, Sydney Sweeney, et Jacob Elordi sont personnellement motivés à l’idée de conclure la série… avec Sam Levinson aux commandes.

Dans un récent communiqué, HBO a annoncé avoir libéré les comédiens de la série pour le reste de l’année 2024, avec la promesse d’établir un plan de tournage de la saison 3 d’ici début octobre, pour un lancement de la production dans le courant de l’année 2025. Le tournage de cette saison 3, qui pourrait être réduite à six épisodes au lieu de huit, forcera les comédiens à être disponibles sur une période de 25 semaines minimum. Ce qui représente un manque à gagner conséquent pour Zendaya, Sydney Sweeney, et Jacob Elordi, tous trois étant largement moins bien payés pour «Euphoria» que pour n’importe quel film aujourd’hui.

Avant que le tournage de la saison 3 ne débute, HBO et Sam Levinson doivent absolument se mettre d’accord sur le script final, et ajuster les agendas de tous les acteurs. Une tâche qui se révèle particulièrement difficile, surtout si le projet du film «Spider-Man 4» avec Zendaya se mettait à avancer plus rapidement que prévu, et venait contrarier l’organisation générale de la production. Affaire à suivre.