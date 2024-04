Validé : la série de CANAL+ s'offre un clip hilarant pour confirmer la saison 3

CANAL+ et Franck Gastambide viennent de confirmer le retour de «Validé» pour une saison 3, avec la mise en ligne d’un clip hilarant qui compte la présence de nombreux guests, dont Alban Lenoir. Et des acteurs des deux saisons précédentes.

Une excellente nouvelle. Franck Gastambide a confirmé qu’une saison 3 de «Validé» verrait le jour sur CANAL+ dans un avenir plus ou moins proche, à travers la publication d’un clip où il est sans cesse harcelé à propos de celle-ci. «Validé saison 3, c'est pour quand ?», ne cesse de lui demander ses interlocuteurs. «Non, je vais pas faire la saison 3 ! On en a fait deux déjà», répond-t-il à chaque fois.

Un refus systématique jusqu’au moment où Franck Gastambide se retrouve nez-à-nez avec des acteurs des deux saisons précédentes. Mis sous pression, il fini par céder.

Validé revient pour une saison 3, bientôt sur CANAL+





(Promis, @fgastambide était pour !) pic.twitter.com/bEyAuoEH3p — CANAL+ (@canalplus) April 4, 2024

Lancée en 2020, «Validé» a rencontré un succès immédiat sur CANAL+, avec une première saison centrée sur Clément (Hatik), qui parvient à se faire «valider» par une star du rap avant qu’une rivalité n’éclate entre eux. La saison 2 suivait Sara, une jeune rappeuse incarnée par Laetitia Kerfa, qui tente de s’imposer dans un milieu où les femmes sont difficilement acceptées.

Un tournage imminent

Si aucune information sur la diffusion de cette saison 3 n'a été dévoilée pour le moment, on comprend que le tournage est imminent. Selon Télé Loisirs, Brahim Bouhlel, Saidou Camara, Saïd Taghmaoui et Sabrina Ouazani sont déjà annoncés au casting.

En octobre 2021, Franck Gastambide avait annoncé son intention de faire une pause, et qu’il ne savait pas si une saison 3 verrait le jour. Il s’était montré clair sur son refus de précipiter les choses, animé par la volonté de maintenir un récit de qualité.

«Je garde un œil sur le rap game et sur tout ce qui pourrait nourrir mon imaginaire pour une troisième saison, donc il n’y a aucune raison pour qu’il n’y en ait pas. Mais pour l’instant on fait une pause pour revenir avec quelque chose de fort, d’évènementiel et surtout de pas décevant», avait-il déclaré au site AlloCine.