Vacances d'avril : 5 sorties à faire à Paris pour les enfants et les ados

Les vacances de printemps commencent ce lundi 8 avril pour la zone C. Afin de profiter de cette coupure, voici cinq sorties à faire en famille dans la Capitale. Film, exposition, spectacle, escape game... Des rendez-vous variés à partager avec des ados ou des plus petits.

Un voyage dans le temps en réalité virtuelle

Dernière ligne droite pour remonter le temps et évoluer, grâce à la réalité virtuelle, dans des paysages datant d'il y a 3,5 milliards d'années comme si on y était, ou encore toucher du doigt des dinosaures. Jusqu'au 16 juin prochain, le Muséum d'Histoire Naturelle propose au Jardin des plantes son expérience «Mondes disparus», conçue avec ses scientifiques, en partenariat avec la société Excurio, déjà à l'origine de deux grandes expériences immersives, «Eternelle Notre-Dame» et «L'Horizon de Khéops».

Cette fois-ci, c'est une plongée spectaculaire dans l'histoire de la terre et du vivant qui attend, pendant 45 minutes, le public muni d'un casque de VR. Un voyage spectaculaire pédagogique et ludique à ne pas manquer. Dès 8 ans.

Mondes disparus, jusqu'au 16 juin, Galerie de Géologie et de Minéralogie – Jardin des Plantes. Accès par 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire – Paris, 5e.

S.O.S Fantômes : la menace de glace avec ses ados

«S.O.S Fantômes : la menace de glace» et ses chasseurs d'ectoplasmes sont de retour pour les vacances. En salles le 10 avril prochain, le cinquième volet de la saga réunit à l'écran la nouvelle génération - Paul Rudd, Carrie Coon et les jeunes Finn Wolfhard et Mckenna Grace, nouvelles stars de la franchise depuis «S.O.S fantômes, l’Héritage», sorti en 2021 - et le casting d'origine, Bill Murray, 73 ans, Dan Aykroyd, 71 ans, et Ernie Hudson, 78 ans pour une nouvelle mission.

L'objectif : éviter qu'une nouvelle ère glaciaire ne s'abatte sur le monde après la découverte d'un artefact ayant libéré une armée de fantômes. Une aventure qu'ils mèneront depuis New York et la célèbre caserne de pompiers, berceau de la franchise née en 1984.

«S.O.S Fantômes : la menace de glace», en salles le 10 avril.

Une plongée aux origines de l'impressionnisme en V.R.

Pour initier la jeunesse à l'art de façon ludo-éducative, direction le Musée d'Orsay, et son expérience immersive «Un soir avec les impressionnistes 1874». Un rendez-vous, inauguré le 26 mars dernier pour les 150 ans du mouvement impressionniste, qui, grâce à la réalité virtuelle, permet au public de se retrouver propulsé dans le Paris du 19e siècle, et d'aller à la rencontre de Monet, Renoir, Degas, Pissarro «en personne», le soir de la toute première exposition impressionniste, le 15 avril 1874.

Une plongée de 45 minutes dans les coulisses de la naissance de ce mouvement, comme on ne l'a jamais vue, qui propose également de déambuler virtuellement dans les lieux qui ont inspiré plusieurs de leurs chefs d'œuvre, des bords de la Seine au Havre. Ce rendez-vous, conçu en partenariat avec Excurio, est conseillé à partir de 11 ans. Il peut être prolongé par la visite de l'exposition «Paris 1874, inventer l'impressionnisme», également au musée d'Orsay.

«Un soir avec les impressionnistes 1874», jusqu'au 11 août, Musée d'Orsay, Paris.

«Les aventures de Pinocchio» en lice pour le Molière jeune public 2024

Côté scène, Olivier Solivérès (Space Wars, Ados, Le bossu de Notre-Dame...) régalera les familles avec sa septième création jeunesse, «Les aventures de Pinocchio». Une adaptation du conte de Carlo Collodi qui convoque humour, poésie et effets spéciaux pour raconter l'histoire du plus célèbre des pantins de bois. Programmée au théâtre des Mathurins pendant toutes les vacances, la pièce vient de décrocher une nomination pour le Molière du spectacle jeune public 2024.

Elle sera notamment en compétition avec «Denver, le dernier dinosaure», adaptation inédite du célèbre dessin animé des années 1990 par Arthur Jugnot et Guillaume Bouchède. Ce spectacle sera, quant à lui, donné les 12, 13, 18, 19 et 20 avril, au théâtre de la Renaissance. Deux rendez-vous scéniques accessibles dès 5 ans.

«Les aventures de Pinocchio», Théâtre de Mathurins, Paris. «Denver, le dernier dinosaure», Théâtre de la Renaissance, Paris.

L'escape game Batman et ses trois scénarios

Pour les retardataires qui auraient manqué l'inauguration en septembre dernier de «Batman Escape» - plus grand escape game immersif de France - le site implanté à deux pas de La Villette propose une immersion dans le monde du sauveur de Gotham City. Au programme : trois missions aux univers variés - «The Joker jokes on you», «The Riddler, your final test» et «The batcave Secret Mission» - faisant chacune appel à des compétences différentes, attendent les fans de DC Comics. Idéal pour une sortie avec des ados.

«Batman Escape», Boom Boom Villette, 30 avenue Corentin Cariou, Paris.