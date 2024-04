Yellowstone : un acteur du spin-off de la série, porté disparu depuis plusieurs jours, retrouvé mort

Aperçu dans «1923», le spin-off de «Yellowstone» avec Harrison Ford et Helen Mirren, le comédien Cole Brings Plenty a été retrouvé mort ce vendredi 5 avril par les forces de l’ordre. Le jeune homme de 27 ans était impliqué dans une affaire de violences conjugales.

Une fin tragique. Selon une information confirmée par le site américain Entertainment Weekly, le comédien Cole Brings Plenty – connu pour avoir joué dans la série «1923», le spin-off de «Yellowstone» avec Harrison Ford et Helen Mirren – a été retrouvé mort par les forces de l’ordre dans une région boisée du Kansas ce vendredi 5 avril. Une enquête a été lancée pour déterminer les causes exactes du décès du jeune homme de 27 ans, et les circonstances qui l’ont poussé à prendre la fuite.

Porté disparu depuis plusieurs jours, Cole Brings Plenty était impliqué dans une affaire de violences conjugales dont les détails n’ont pas été révélés, et restait introuvable depuis. Le comédien Cole Hauser, qui joue le rôle de Rip Wheeler dans «Yellowstone», avait relayé l’avis de recherche sur son compte Instagram afin d’aider à retrouver sa trace.

Selon les premiers éléments, les autorités avaient été appelées la semaine dernière pour une intervention dans un logement dans la ville de Lawrence, dans le Kansas, après que les appels au secours d’une femme aient été entendus. Le comédien avait quitté les lieux avant l’arrivée de la police.

La famille de Cole Brings Plenty, dont son oncle, Moses Brings Plenty, qui joue également dans «Yellowstone», a exprimé sa profonde tristesse sur les réseaux sociaux. Ils ont demandé que leur deuil soit respecté, remerciant au passage les personnes ayant participé aux recherches et transmis leurs messages de soutien.