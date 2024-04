Eurovision 2024 : Slimane chante «Mon amour» en espagnol et en anglais lors de la pré-tournée européenne du concours

Slimane, représentant de la France à l’Eurovision le 11 mai prochain, s’est lancé dans une série de concerts en Europe pour défendre son titre «Mon amour». Une chanson qu’il a interprétée en espagnol et en anglais, ce week-end, pour toucher tous les fans.

Une excellente initiative. Un peu plus d’un mois avant l’Eurovision 2024, qui se tiendra le 11 mai prochain en Suède, Slimane met toutes les chances de son côté. Alors que le chanteur s’est lancé dans une tournée des pays d’Europe pour se faire connaître et faire la promotion de son titre «Mon amour», comme tous les candidats engagés dans le concours, l’artiste de 34 ans a fait son effet ce week-end.

En cause, le représentant de la France, devenu incontournable dans l'Hexagone depuis qu'il a gagné l'émission The Voice en 2016, a eu la bonne idée d’interpréter une partie de sa chanson en espagnol à Barcelone, samedi 6 avril, et un extrait en anglais à Londres, dimanche 7 avril, aux pré-soirées traditionnellement organisées en amont du concours.

A l’issue de chacune de ses performances, le chanteur a ainsi repris a cappella les paroles de sa chanson dans la langue de Cervantes, puis le lendemain, de Shakespeare, devant un public visiblement séduit par la performance de Slimane.

Just spreading some love for someone who can actually sing and will do very well in May, but you're all not ready for that conversation.





Go Slimane!! #Eurovision pic.twitter.com/iFzJZ5C0LS

— Jelle (@Jelle_ESC) April 7, 2024