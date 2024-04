Eurovision 2024 : tout savoir sur les changements de règles de la 68e édition

À deux mois de l'édition 2024 de l’Eurovision à Malmö, en Suède, l'organisation du concours a établi de nouvelles règles pour les demi-finales et la finale, particulièrement le vote des téléspectateurs.

La France avantagée ? Alors que la Suisse est considérée comme le principal prétendant pour remporter le concours de l'Eurovision, qui se tiendra en Suède du mardi 7 au samedi 11 mai pour la 68e édition, la France, représentée par le chanteur Slimane et son titre chanson «Mon amour», pourrait profiter des nouvelles règles mises en place.

Concernant le vote durant la finale, le public européen pourra désigner son favori dès le début du spectacle, à l'exception du candidat de son propre pays. Avant, il fallait attendre que toutes les délégations soient passées avant de voter par téléphone ou SMS, ce qui avantageait les derniers candidats à se produire sur scène, plus frais dans la mémoire des spectateurs. Ce changement devrait favoriser les votes «coup de cœur», dont l'artiste français pourra profiter avec sa ballade, l'une des rares cette année.

«Nous souhaitons offrir la possibilité d'impliquer les téléspectateurs dès le début : si vous voyez quelque chose que vous aimez, vous devriez pouvoir voter immédiatement», a indiqué la productrice Ebba Adielsson.

Slimane en direct le jeudi 09 mai

Le vote en ligne des nations non participantes sera ouvert 24 heures avant. De plus, les cinq principaux contributeurs financiers de l'Eurovision, à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, ainsi que le pays hôte, interpréteront leurs chansons dès les demi-finales, dans leur intégralité.

Auparavant, seuls des extraits des répétitions étaient diffusés aux téléspectateurs européens. Pour plus d'équité sur la visibilité, les six délégations directement qualifiées pour la finale joueront en live pendant les deux soirées de sélection.

Slimane chantera «Mon amour» le jeudi 9 mai, lors de la deuxième demi-finale.

Ainsi, l'artiste pourra saisir cette opportunité pour séduire une partie du public à l'avance, avant la grande soirée, après avoir interprété le titre en espagnol et en anglais, ce week-end dans le cadre de sa tournée des pays d’Europe.