«Roméo et Juliette» : victime de racisme, Francesca Amewudah-Rivers soutenue par plus de 800 actrices dans une lettre ouverte

L’adaptation théâtrale de «Roméo et Juliette» par Jamie Lloyd est dans la tourmente, après des propos racistes diffusés en ligne contre la comédienne vedette.

Un cri du chœur. Plus de 800 actrices - majoritairement noires - ont signé une lettre ouverte, ce 10 avril, condamnant le harcèlement raciste en ligne contre Francesca Amewudah-Rivers, qui interprétera Juliette au côté de Tom Holland dans la pièce «Roméo et Juliette», à partir de mai prochain, à Londres.

La lettre publiée dans The Guardian est à l'initiative de l'actrice d'«Enola Holmes», Susan Wokoma, et de la dramaturge Somalia Nonyé Seaton, connue pour «Crowning».

«Lorsque la nouvelle du casting de Francesca Amewudah-Rivers dans la production de Jamie Lloyd de «Roméo et Juliette» a été annoncée, tant de gens ont célébré et accueilli cette nouvelle (...). C’est une affaire énorme pour quelqu’un d’aussi jeune dans sa carrière», peut-on lire au début de la lettre publiée dans The Guardian.

«Mais ce qui a suivi a été une horreur trop familière que beaucoup d’entre nous, artistes noirs visibles à la peau foncée, avons vécue. Les abus racistes et misogynes dirigés contre une âme si douce ont été trop lourds à supporter. Qu’une annonce de casting pour une pièce déclenche des abus aussi tordus et laids c’est vraiment embarrassant, pour ceux qui sont si vides et stériles dans leur propre vie qu’ils doivent se mêler d’abus haineux», ont dénoncé les signataires.

Les artistes à l'instar de Lashana Lynch («Mourir peut attendre»), Sheila Atim («La Femme Roi»), Marianne Jean-Baptiste («Secrets & Mensonges»), Lolly Adefope («Fantômes»), ou encore Freema Agyeman («Fantômes»), figurent parmi les 883 signataires.

En route vers Broadway ?

La lettre est intervenue après la publication d'un communiqué du producteur de la pièce Jamie Lloyd Company sur les réseaux sociaux, le 5 avril dernier, pour dénoncer les propos racistes et haineux dont était victime Francesca Amewudah-Rivers.

«Suite à l'annonce de notre casting de «Romeo & Juliet», il y a eu un déluge d'abus racistes déplorables en ligne dirigés contre un membre de notre société. Cela doit cesser», est-il notamment écrit.

La déclaration a été saluée par les signataires de la lettre, qui ont déclaré qu'ils espéraient qu'elle «s'étendrait à un soutien émotionnel engagé pour Francesca dans son parcours avec la production».

«Nous voulons envoyer un message clair à Francesca et à toutes les interprètes noires qui sont confrontées à ce genre d’abus – nous vous voyons (…) Nous sommes tellement excités de vous voir briller», ont-ils clamé.

Selon le journal britannique Mirror, l'adaptation pourrait être transférée à Broadway après les douze semaines de représentation à Londres, alors que tous les billets pour le spectacle se sont vendus en moins de deux heures.

Tom Holland, qui incarnera Roméo sur scène, au Duke of York's Theatre de Londres du 23 mai au 3 août, ne s’est pas encore exprimé sur le sujet.