«Heroes» : un reboot de la série culte en préparation par le créateur Tim Kring

La série de super-héros populaire dans les années 2000 sera de retour sur les écrans prochainement.

Et un de plus. Après un premier reboot en 2015, «Heroes : Reborn», Tim Kring envisage de redonner vie à sa série «Heroes», diffusée en 2006, a révélé Deadline.

Le reboot intitulé «Heroes : Eclipsed» se déroule «des années après les événements de la série originale, alors que de nouveaux Evos se réveillent et découvrent des pouvoirs qui changeront leur vie». Avec de nouveaux ennemis, ainsi que le retour de certains antagonistes, qui essayeront à nouveau de stopper cette prochaine étape de l'évolution humaine, ce sera au nouveau groupe de héros de sauver le monde.

Une intrigue qui n'est pas sans rappeler le premier reboot «Heroes : Reborn», qui se tenait également des années après les événements de la série originale, et introduisait un nouveau groupe d'Evos.

La série annulée en 2015

«Heroes Reborn», qui a été annulée après treize épisodes, s'articulait autour de Noah Bennet (Jack Coleman), qui croisait rapidement d'autres personnages de la série originale, Mohinder Suresh (Sendhil Ramamurthy, Hiro Nakamura (Masi Oka) et Matt Parkman (Greg Grunberg.

Se esta desarrollando una serie secuela de #Heroes pic.twitter.com/yhyi6V2K98 — Pasaporte Akihabara (@PAkihabara) April 11, 2024

En 2015, lors de la promotion de «Reborn», le créateur a évoqué la possibilité de développer davantage de scénarios dans l'univers «Heroes».

«J'ai toujours pensé que la marque était suffisamment élastique et avait un principe suffisamment large (…). Je suis convaincu que nous pouvons trouver plus d’histoire à raconter avec des personnages qui reviennent et de nouveaux», a-t-il déclaré.

La série originale a duré quatre saisons, entre 2006 et 2010.

Pour le moment, le casting n'a pas encore été annoncé par le créateur.