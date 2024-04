«Je ne leur pardonnerai pas» : l’auteur de «Harry Potter» J.K. Rowling tacle Daniel Radcliffe et Emma Watson

Les relations entre J.K. Rowling et les acteurs d'«Harry Potter» semblent définitivement rompues, en raison de leurs divergences d'opinions sur la communauté transgenre.

C’est la fin. L’auteur de la saga «Harry Potter» J.K. Rowling, s'en est pris à Daniel Radcliffe et Emma Watson, le mercredi 10 avril, pour leur position concernant la cause transgenre.

À la suite de la publication d'un rapport indépendant du National Health Service Britannique, révélant que les adolescents britanniques étaient autorisés à changer de sexe sur la base de «preuves remarquablement faibles», la romancière a exprimé sa colère dans une série de messages sur X (anciennement Twitter).

And if I sound angry, it's because I'm bloody angry. I read Cass this morning and my anger's been mounting all day. Kids have been irreversibly harmed, and thousands are complicit, not just medics, but the celebrity mouthpieces, unquestioning media and cynical corporations. 5/6 — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 10, 2024

«Si j'apparais en colère, c'est parce que je le suis terriblement. En lisant ce rapport ce matin, ma colère n'a fait que grimper. Des enfants ont subi des dommages irréversibles et des milliers de personnes en sont complices, pas simplement des médecins, mais aussi des célébrités, des médias inconditionnels et des entreprises cyniques», a-t-elle écrit dans l'une des publications.

L'auteure a répondu au message d’un fan, déclarant : «J'attends juste que Dan et Emma vous présentent des excuses publiques... en sachant que vous leur pardonnerez... ».

Not safe, I'm afraid. Celebs who cosied up to a movement intent on eroding women's hard-won rights and who used their platforms to cheer on the transitioning of minors can save their apologies for traumatised detransitioners and vulnerable women reliant on single sex spaces. — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 10, 2024

«Pas sûr, j'en ai bien peur. Les célébrités qui se sont ralliées à un mouvement visant à éroder les droits durement acquis des femmes et qui ont utilisé leurs plates-formes pour encourager la transition des mineurs peuvent garder leurs excuses pour les détransitions traumatisées et les femmes vulnérables dépendantes des espaces non mixtes», a-t-elle affirmé.

Une scission datant de 2020

Daniel Radcliffe et Emma Watson, comédiens dans la série de film «Harry Potter», ont publiquement exprimé leur soutien à la communauté transgenre, en opposition aux prises de position controversées de J.K. Rowling.

En 2019, la scénariste a exprimé pour la première fois des critiques sur le genre en soutenant Maya Forstater, une chercheuse licenciée pour des publications prétendument transphobes. Toutefois, c'est un an plus tard qu'elle a explicitement exprimé son point de vue, en partageant un article controversé sur les «personnes qui ont leurs règles», s’offusquant du choix inclusif d’utiliser le mot «personnes».

Ok, so we're going with: 'If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives... — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 6, 2022

L'auteur a poursuivi ainsi : «Je connais et j’aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève à beaucoup la capacité de discuter de manière significative de leur vie. Ce n’est pas de la haine que de dire la vérité». Une déclaration qui a provoqué l'indignation des militants transgenres, des fans, et de nombreux acteurs de la série à succès de 2001 à 2011.

Daniel Radcliffe, qui incarnait Harry Potter, a été le premier acteur à s'exprimer en affirmant que «Les femmes transgenres sont des femmes», dans un communiqué publié par The Trevor Project en 2020, une organisation caritative de prévention du suicide pour les jeunes LGBTQ+.

Peu de temps après, l'interprète d'Hermione Granger, Emma Watson, a écrit que «les personnes trans méritent de vivre leur vie sans qu'on les remette constamment en question ou qu'on leur dise qu'elles ne sont pas celles qu'elles prétendent être», sur X (anciennement Twitter).