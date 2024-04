Halo, The Witcher, Fallout... : voici les 7 meilleures adaptations de jeux vidéo en séries télévisées

Depuis plusieurs années, les chaînes et les plate-formes de streaming se sont lancées dans l’adaptation de jeux vidéo populaires pour en faire des séries télévisées à succès. Voici les 7 meilleures adaptations à consommer sans modération.

Halo

Adaptation basée sur le scénario du tout premier jeu de la célèbre saga vidéoludique éponyme - icône de la franchise Xbox avec 82 millions de copies vendues depuis 2001 - «Halo – Combat Evolved», la série «Halo» a été lancée en 2022 sur la plate-forme de streaming Paramount+. C’est le comédien Pablo Schreiber (American Gods) qui incarne le rôle de Spartan John-117, alias Master Chief, un membre de l’armée composée de super-soldats génétiquement modifiés et équipés des dernières technologies de pointe en charge de défendre la Terre contre les Covenants, des aliens qui menacent la Terre. Détail amusant : la série a prévu, à terme, d’évoluer sur sa propre temporalité. Se démarquant ainsi de l’histoire développée sur console. Les deux saisons de «Halo» sont accessibles en France sur myCANAL.

Fallout

Adaptation du jeu vidéo éponyme à succès créé en 1997, dont l’univers a été décliné à travers huit volets sur console, «Fallout» vient à peine de voir le jour sur Prime Video avec une saison 1 composée de huit épisodes. La série pilotée par Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner, et produite par Jonathan Nolan (qui réalise les trois premiers épisodes) et Lisa Joy, entend rester le plus fidèle possible à la version sur console en suivant l’histoire de Lucy, l’habitante d’un abri où une partie de l’humanité a trouvé refuge afin d’échapper à l’apocalypse nucléaire. Contrainte d’aller chercher de l’aide à l’extérieur de son bunker pour aider les habitants de l’abri numéro 33, elle va découvrir un monde dévasté, peuplé de survivants défigurés par les radiations. Et où une armée baptisée la Confrérie d’Acier a la mission de faire respecter la loi et l’ordre dans les régions dévastées.

The Last of Us

L’adaptation en série télévisée du jeu vidéo à succès «The Last of Us», lancée en janvier 2023 sur la chaîne américaine HBO, a pu bénéficier de l’expertise de Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo qui a co-écrit et co-produit la fiction pour s’imposer comme une référence en la matière. Elle voit Pedro Pascal incarner le rôle de Joel, un homme chargé d’escorter la jeune Ellie, jouée par Bella Ramsey, lors d’un périlleux voyage dans un monde post-apocalyptique ravagé par virus ayant échappé à tout contrôle. Contrairement au reste de la population, cette jeune fille semble naturellement immunisée contre ce virus. Joel a la mission de l’accompagner au repère d’une faction baptisée les Lucioles, la seule capable de trouver un remède potentiel.

The Witcher

Adaptation de la série de romans d'Andrzej Sapkowski, dont l'œuvre a également inspiré la saga de jeux vidéo à succès, «The Witcher» fait les beaux jours de Netflix depuis son lancement en décembre 2019. L’histoire suit un personnage nommé Geralt de Riv, facilement identifiable avec ses longs cheveux blancs. Ce n'est pas un sorcier, mais un sorceleur spécialisé dans la chasse aux monstres, et parcourant le continent à la recherche de son prochain contrat. Il est également surnommé le Boucher de Blaviken. En octobre 2022, Henry Cavill avait annoncé quitter le casting de la série diffusée sur Netflix. Il sera remplacé par Liam Hemsworth dans la saison 4 dont la diffusion est attendue fin 2024, ou début 2025.

Arcane

Série animée qui se déroule dans l'univers du jeu vidéo «League of Legends» lancée en novembre 2021 sur Netflix, «Arcane» est une des séries les mieux notées par les téléspectateurs de manière générale, toutes plate-formes confondues. Un plébiscite largement dû à la qualité de l’adaptation proposée par ses créateurs, Christian Linke et Alex Yee. Elle raconte principalement l'histoire de deux sœurs, Vi et Powder, championnes de villes jumelles, mais rivales, qui vont se livrer une guerre de technologies magiques pour faire gagner leur camp. Attendue en 2023, la saison 2 a finalement été repoussée au mois de novembre 2024.

Castlevania

Adaptation du jeu vidéo «Castlevania III : Dracula’s Curse» lancé en 1989, et de «Castlevania : Curse of Darkness» lancé en 2005, la série animée «Castlevania» a fait le bonheur des abonnés de Netflix de 2017 à 2021 avec quatre saisons à couper le souffle, avec un final absolument ahurissant. L’histoire suit Trevor Belmont, le chasseur de vampires, au moment où il est appelé à se dresser contre Dracula et son armée, qui ont juré d’exterminer l’humanité après la mise à mort de son épouse, Lisa Tepes, qui fut accusée de sorcellerie et mise au bûcher.

Cyberpunk : Edgerunners

Lancée en septembre 2022 sur Netflix, «Cyberpunk : Edgerunners» est une série d’animation centrée sur l’histoire d’un étudiant, David Martinez, qui tente tant bien que mal de suivre des études malgré ses problèmes financiers. Incapable de financer la mise à jour des logiciels nécessaires pour assurer son avenir dans un ville obsédée par les nouvelles technologies et les modifications corporelles, et suite à la mort de sa mère, le jeune homme prend la décision de devenir un edgerunner – un mercenaire hors-la-loi connu sous le nom de cyberpunk. Il n’y a pas de saison 2 prévue.