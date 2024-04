Harry et Meghan : de quoi leurs deux prochaines séries traiteront-elles ?

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle préparent deux nouvelles séries documentaires pour le petit écran.

Ça tourne. Harry et Meghan préparent deux séries documentaires, a fait savoir ce jeudi Deadline. Selon le site spécialisé, le duc et la duchesse de Sussex les produisent dans le cadre de l'accord global qu'ils avaient signé en 2020 avec Netflix, via leur société Archewell Productions.

Une des deux séries sera dédiée «à la cuisine, au jardinage, au divertissement et à l’amitié», détaille le magazine. Des domaines qui ne sont pas sans rapport avec la marque American Riviera Orchard autour de «l'art de vivre» que vient de lancer Meghan Markle...

Une date de diffusion inconnue

L’autre série se concentrera sur le polo, un sport qu’affectionne particulièrement le prince Harry. «Tournée principalement lors de l'US Open Polo Championship à Wellington, en Floride (…) la série explorera le monde de ce sport, levant le voile sur le courage et la passion du sport, capturant les joueurs et tout ce qu’il faut pour concourir au plus haut niveau», est-il expliqué. Miloš Balać, qui a travaillé sur la série documentaire à succès de FX «Welcome to Wrexham», en sera le showrunner.

La production est en cours. La date de diffusion n’a pas encore été révélée.