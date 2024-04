«Joker : Folie à deux» : la bande-annonce du film devient la plus visionnée de Warner Bros depuis «Barbie»

Après cinq ans d'attente, la suite très attendue de «Joker» a enfin été dévoilée dans sa première bande-annonce, mise en ligne le mardi 9 avril.

Un aperçu prometteur. La bande-annonce de «Joker : Folie à Deux», a fait sensation, avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga en vedette, atteignant 167 millions de vues dans les premières 24 heures après sa publication, a indiqué Variety.

Les statistiques du teaser, mis en ligne après sa présentation au CinemaCon à Las Vegas, ont surpassé celles de la première bande-annonce de «Barbie», faisant de ce lancement le plus grand de Warner Bros., tant en termes de visionnages que d'engagement sur les réseaux sociaux.

La vidéo est rapidement devenue numéro une des tendances sur YouTube dès sa sortie, et compte actuellement plus de 20 millions de vues sur cette plate-forme. Actuellement, le clip figure toujours parmi les plus populaires, près de deux jours après son apparition.

La bande-annonce de la suite du «Joker» a également dominé les tendances sur le réseau social X (anciennement Twitter), avec dix termes associés au film, dont #JokerFolieADeux, Gaga, Harley, Harley Quinn, Joaquin Phoenix, Joker, Joker 2, Joker2, Lady Gaga et Todd Phillips.

Interdit aux moins de 17 ans non accompagnés

Concernant l'intrigue, peu de détails ont été révélés, si ce n'est qu'il s'agira d'une comédie musicale se déroulant en partie dans la prison d'Arkham, où sont détenus les super-vilains de l'univers DC.

Joaquin Phoenix, Oscar du meilleur acteur en 2019 pour son rôle dans le premier opus, a repris son rôle, au côté de Lady Gaga qui incarne une nouvelle version de Harley Quinn, après Margot Robbie dans «The Suicide Squad» et «Birds of Prey».

Dirigé par Todd Phillips, comme le premier volet, «Joker : Folie à Deux» se déroule dans un univers distinct des autres films DC, offrant une interprétation plus sombre et plus violente des personnages emblématiques. L'œuvre est par ailleurs classée «R-rated», à savoir interdite aux moins de 17 ans (violence extrême, grossièreté, sexualité et nudité frontale).

«Joker 2» sortira en salles le 2 octobre prochain.