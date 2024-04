Kendrick Lamar : on connaît la date de sortie de sa comédie réalisée avec les créateurs de «South Park»

La comédie du rappeur américain Kendrick Lamar, avec les créateurs de «South Park» Matt Stone et Trey Parker, sortira en juillet 2025.

Les co-créateurs de «South Park», Trey Parker et Matt Stone, font équipe avec Kendrick Lamar et Dave Free sur une nouvelle comédie en prises de vue réelles qui sortira en salles en juillet 2025, a-t-il annoncé ce jeudi.

Présenté jeudi 4 avril 2024 à Las Vegas, le scénario du long métrage écrit par Vernon Chatman, un des scénaristes de South Park, a été encensé par Brian Robbins. «C’est un des scénarii les plus drôles et les plus originaux que nous ayons jamais lus», a dit le directeur des studios de Paramount Pictures, qui produit le long métrage destiné à Paramount+.

«Ce film illustrera la rencontre du passé et du présent, lorsqu'un jeune homme noir, stagiaire dans un musée d'Histoire pour lequel il incarne un esclave pour les besoins d'une reconstitution, découvre que les ancêtres de sa petite amie blanche ont, dans le passé, possédé les siens», avait détaillé un communiqué annonçant le projet en 2022.

Matt Stone et Trey Parker, créateurs de la séries animée culte à l’humour irrévérencieux «South Park», ont déjà des expériences de longs métrages avec «South Park : Bigger, Longer and Uncut» en 1999, et «Team America : World Police» en 2004.



Rappeur adulé par la critique, Kendrick Lamar a créé des succès tels que «Swimming Pools (Drank)», «Poetic Justice» et «The Blacker the Berry», et a remporté quatorze Grammy Awards. Il s'agira de sa première incursion dans le milieu du cinéma (en dehors de la BO de «Black Panther»).