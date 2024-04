«Harry Potter» : intrigue, sortie, casting... Tout savoir sur la série télévisée en préparation

En avril 2023, Warner Bros. Discovery a annoncé une série télévisée adaptée des sept livres de J.K. Rowling sur le jeune Harry Potter, qui a donné naissance à l'une des franchises cinématographiques les plus appréciées de tous les temps. Voici les informations essentielles à connaître sur le projet.

Quelle est l’intrigue ?

Selon les premières informations, chaque saison se concentrerait sur un livre de la saga «Harry Potter», qui se compose de sept romans.

Toutefois, Casey Bloys, président-directeur général de HBO & Max Content, a déclaré que le projet se déroulerait sur «10 années consécutives», ce qui semble contredire l'idée d'une saison par livre. Ainsi, certaines saisons pourraient être divisées en plusieurs parties.

«Cette nouvelle série Max Original plongera en profondeur dans chacun des livres emblématiques que les fans ont continué d'apprécier pendant toutes ces années», a-t-il affirmé, assurant les fans qu'il s'agirait d'une «adaptation fidèle».

Qui est le producteur ?

Bien que nous ne sachions pas encore qui écrira et tiendra le rôle d'acteur ou producteur pour le feuilleton télévisé, plusieurs écrivains américains et britanniques ont été invités à présenter des idées pour la série. Selon les informations de deadline, Francesca Gardiner, Tom Moran et Kathleen Jordan seraient en lice pour être à la tête du projet télévisuel.

Francesca Gardiner, qui a été productrice sur les saisons 3 et 4 de la série «Succession», a également travaillé sur «His Dark Materials» et «Killing Eve» ces dernières années. Tom Moran a créé «The Devil's Hour» et a écrit l'intégralité de sa première saison. De plus, il a également travaillé sur des émissions comme «The Feed» et «Wild Bill». Kathleen Jordan, la créatrice de «Teenage Bounty Hunters» sur Netflix, a également produit des émissions comme «Hack My Life», «Pacific Warriors» et «The Prancing Elites Project».

Une décision finale sur le scénariste principal de la sitcom pourrait être annoncée dès juin.

Quand sortira la série ?

Le projet télévisé devrait être diffusé en 2026, a annoncé David Zaslav, le président de Warner Bros. Discovery, lors de l'appel aux résultats du quatrième trimestre de la société, le 23 février 2024.

Toutefois, la sortie pourrait avoir lieu bien plus tôt. En effet, le grand intérêt des fans pour les contenus liés à Poudlard a été démontré une fois de plus par le triomphe de la pièce de théâtre «Harry Potter et l'enfant maudit». Récemment, le jeu vidéo «Poudlard Legacy» a rencontré un énorme succès, devenant ainsi le jeu le plus vendu de l'année 2023 avec 22 millions d'unités.

Comment regarder la série ?

Détenant les droits de diffusion, le feuilleton télévisuel sera disponible sur la plate-forme de Streaming Max, né de la fusion entre HBO Max et Discovery+, et sera disponible en France avant les Jeux olympiques 2024.

Trois formules seraient proposées, à savoir :

Un forfait basique avec publicité, deux appareils en simultané et définition HD

Un forfait Standard sans publicité, avec deux appareils en simultané et la possibilité de télécharger des contenus en HD

Un forfait Premium sans publicité, avec quatre appareils en simultané et plus de contenus à télécharger en 4K UHD

Concernant les tarifs, aucune annonce n’a été faite pour le moment.

Quels acteurs jouent dans la série ?

Lors de l'annonce du nouveau projet, le communiqué de Max a indiqué que la sitcom mettrait en vedette un nouveau groupe d'acteurs. «La partie délicate, ce sont les deux premiers livres, où les enfants sont plus jeunes, vers 11 ou 12 ans», a déclaré Channing Dungey à propos du processus de casting.

Le président du groupe Warner Bros. TV, a déclaré récemment que le choix des comédiens interviendrait une fois qu'ils auraient trouvé un directeur.

«Nous avons essayé d'être très proches de l'original. Nous ne sommes pas allés voir les agences. Nous avons notre propre processus interne dans lequel nous pensons aux gens», a révélé Casey Bloys.

Un retour des vétérans de la saga ?

Pendant dix ans et sur huit films - «Harry Potter et les Reliques de la Mort» étant divisé en deux parties pour sa sortie en salles -, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint et les autres acteurs Potter sont passés de l'enfance à l'âge adulte, devenant de véritables stars. Ainsi, aucun des acteurs emblématiques ne devrait revenir pour l'adaptation télévisée, du moins pas pour reprendre leurs rôles.

Daniel Radcliffe a déclaré qu’il acceptait de rester à l’écart : «Je crois comprendre qu'ils essaient de repartir à zéro et je suis sûr que celui qui les fera voudra y laisser sa propre marque et ne voudra probablement pas avoir à trouver comment faire apparaître le vieux Harry dans ce film quelque part», a-t-il déclaré à ComicBook.com, ajoutant être «très heureux que ce flambeau soit passé».

J.K. Rowling sera-t-elle impliquée ?

La romancière ne rédigera pas la série télévisée, mais elle occupera le rôle de productrice exécutive pour toute la franchise fantastique. Elle devrait être impliquée dans les décisions tout au long du processus de développement et de production du soap. Les détails exacts de ses responsabilités ne sont pas encore connus.

«L'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi, et j'ai hâte de faire partie de cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détail offert uniquement par une longue série télévisée», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Not safe, I'm afraid. Celebs who cosied up to a movement intent on eroding women's hard-won rights and who used their platforms to cheer on the transitioning of minors can save their apologies for traumatised detransitioners and vulnerable women reliant on single sex spaces. — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 10, 2024

Cependant, l'implication de l'auteure pourrait s'avérer un obstacle pour le retour, certes hypothétique, des principaux acteurs des films dans le projet. Les relations entre J.K. Rowling, Daniel Radcliffe et Emma Watson ont été rompus, après que l'auteur a récemment déclaré qu'elle «ne leur pardonnerait jamais» leurs positions sur les droits de communauté transgenres dans plusieurs messages sur X (anciennement Twitter).

Quel sera le budget ?

Max n'a pas encore révélé clairement le budget de la série, mais Casey Bloys a affirmé que les dépenses seraient comparables à celles de «Game of Thrones» et «House of the Dragon», deux des émissions les plus coûteuses de tous les temps. La première saison du spin-off de GOT a coûté environ 125 millions de dollars à HBO.