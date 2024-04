Taylor Swift : sa chanson «Cruel Summer» a dépassé les 2 milliards de streams sur Spotify

La chanteuse Taylor Swift vient de franchir un nouveau cap dans sa carrière, en dépassant les 2 milliards de streams avec sa chanson «Cruel Summer» sur la plate-forme d'écoute Spotify.

Et un record de plus. Le titre «Cruel Summer» de Taylor Swift, issu de l'album «Lover» sorti en 2019, a atteint deux milliards d'écoutes sur Spotify ce 15 avril.

La chanson de la pop star est devenue très populaire grâce à son inclusion lors de sa tournée mondiale «Eras Tour», devenant ainsi son titre le plus écouté sur la plate-forme musicale. En outre, «Cruel Summer» est également devenu la 17e chanson la plus écoutée de l'histoire de Spotify.

Cruel Summer has now surpassed 2 BILLION streams - Taylor's first song to do that!





Blank Space is the next in line at the end of this year. Anti-Hero, Lover, IDWLF and Cardigan will all join next year! pic.twitter.com/cspDJfthyR

— Haunted Swiftie - TS Spotify (@Haunted_Jade) April 15, 2024