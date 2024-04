États-Unis : le ministère de la Justice va poursuivre la société de billeterie Live Nation en justice

Live Nation et sa filiale Ticketmaster risquent d’être poursuivi en justice aux Etats-Unis, à la suite d'une enquête sur le comportement anticoncurrentiel du géant du concert.

Le ministère américain de la Justice prévoit d'intenter une action en justice contre Live Nation, le plus grand site de promotion de concerts et de billetterie du pays, pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché, a rapporté The Wall Street Journal le 15 avril.

Ticketmaster, une filiale de l'entreprise, est vivement critiquée depuis un certain temps pour son contrôle du marché des événements en direct, ses prix élevés, et sa stratégie de contrats exclusifs à long terme avec les lieux, ce qui a suscité la colère des fans et des artistes. En outre, elle détiendrait 80 % du marché des ventes d'événements dans les plus grandes salles du pays.

L'enquête sur l'entreprise s’est intensifiée depuis l'effondrement de Ticketmaster lors de la prévente en ligne des billets pour la tournée mondiale «Eras Tour», de la chanteuse Taylor Swift en 2022, empêchant des millions de personnes d'avoir accès à l'évènement.

Live Nation réfute les accusations

Plus tard, les fans de Taylor Swift ont intenté une action en justice contre Live Nation pour «conduite illégale» lors de la tournée tumultueuse de la pop star, arguant que le géant de la billetterie avait enfreint les lois anti-concurrence.

Joe Berchtold, président et directeur financier de Live Nation, a rejeté toutes les allégations lors d'une audience en janvier 2023, rassemblant démocrates et républicains, en affirmant que Ticketmaster ne contrôle pas les prix des billets ni la quantité de billets disponibles à la vente, et que, «dans la plupart des cas, les salles fixent les frais de service et de billetterie», et non Ticketmaster.

Il a également réfuté les idées selon lesquelles sa position dominante aurait entraîné une augmentation des prix, en se référant aux données de la société de renseignement commercial Pollstar, qui montrent que Live Nation ne contrôle qu'environ 200 des quelque 4.000 lieux de spectacle aux États-Unis, soit environ 5 %.

Live Nation et Ticketmaster ont fusionné en 2010, se présentant désormais comme la «plus grande société de divertissement en direct au monde».