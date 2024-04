Future, The Weeknd, A$AP Rocky... Pourquoi ces stars s'attaquent-elles à Drake ?

Dans le monde du rap américain, les rivalités entre artistes sont monnaie courante. Depuis plusieurs semaines, Drake est attaqué par plusieurs rappeurs de renom, tels que Future, Metro Boomin, The Weeknd, A$AP Rocky, et Rick Ross. Alors, pourquoi ces grands noms du «rap game» s’en prennent-il au rappeur de Toronto ?

Le début de la guerre

Le torchon a commencé à brûler le mois dernier entre Drake, J. Cole et Kendrick Lamar, après que ce dernier a visé directement les deux autres dans le titre «Like That», issu du nouvel album de Future et Metro Boomin, «We Don't Trust You».

L'artiste s'est notamment comparé à Prince et Drake à Michael Jackson, notant que «Prince a survécu à Mike Jack», faisant référence à «For All the Dogs», le dernier album de «Champagne Papi».

Drake s'en prend à ses collègues

Après une réponse de J.Cole dans la chanson «7 Minute Drill», de l'album surprise «Might Delete Later», supprimée des services de streaming depuis, un morceau de Drake intitulée «Push Ups (Drop and Give Me 50)» a fuité sur la plate-forme X (anciennement Twitter) le 12 avril dernier.

Drake Drops Official CDQ Version of "Push Ups (Drop and Give Me 50)" (Kendrick Lamar, Future, Rick Ross, The Weeknd and Metro Boomin Diss Track)pic.twitter.com/F5YKY9yHtd — Kollege Kidd (@KollegeKidd) April 13, 2024

Dans le titre, le rappeur s'en prend à plusieurs acteurs de l'industrie du rap, y compris Rick Ross, avec qui il avait auparavant collaboré, mentionnant que l'artiste ne l'avait apparemment pas suivi sur Instagram, et son incapacité à produire un hit.

Bien que la chanson n'ait pas été officiellement sortie par Drake, ce dernier a posté une photo sur sa story Instagram montrant l'actrice Uma Thurman dans «Kill Bill» faisant face à plusieurs ennemis. Ce qui a été interprété par certains fans comme une confirmation d'une réponse de sa part.

Drake just posted this Kill Bill still on his story pic.twitter.com/zNxzkb7kIy — Debating Hip-Hop (@DebatingHipHop_) April 14, 2024

Le joueur de basket LeBron James, grand amateur et ami de Drake, a publié un émoji de hibou et des flammes sur X (anciennement Twitter) samedi, ajoutant ainsi un autre signe que la chanson pourrait être authentique. De nombreux fans se demandant si la chanson avait été créée par intelligence artificielle.

— LeBron James (@KingJames) April 13, 2024

Rick Ross contre attaque

En réponse, Rick Ross a sorti un morceau intitulé «Champagne Moments» quelques heures plus tard, dans laquelle il a accusé Drake de renier ses origines et d'avoir eu recours à une chirurgie esthétique pour son nez et son ventre. Le rappeur a également mentionné un conflit entre Drake et French Montana concernant un single non publié.

Drake n'a pas tardé à répondre, en partageant une capture d'écran d'une conversation avec sa mère dans sa story Instagram, dans laquelle ils ont plaisanté sur les allégations de chirurgie du nez. En outre, il a accusé Rick Ross d'être «en colère et raciste», déclarant que le médicament antidiabétique «Mounjaro», couramment utilisé pour la perte de poids, le rend «timbré».

Drake shares a text with his mother pic.twitter.com/Qv8NirihKO — Pubity (@pubity) April 14, 2024

Ce dernier a ensuite partagé une vidéo sur son compte Instagram, où il parlait de «BBL Drake», faisant référence à l'intervention de chirurgie esthétique connue sous le nom de Brazilian Butt Lift.

| Rick Ross is not letting up off of Drake





“BBL Drizzy called his mama on me” pic.twitter.com/UzfubS0zdP — KenBarbie™ (@itsKenBarbie) April 14, 2024

L'artiste originaire de Toronton a partagé quelques jours plus tard une publication sur Instagram avec la légende : «Ils préfèrent me faire la guerre plutôt que d’admettre qu’ils sont leur propre pire ennemi».

The Weeknd rentre dans l'arène

Trois semaines après avoir fait une simple apparition dans «WE DON’T TRUST YOU», The Weeknd a participé à la bataille musclée en attaquant à son tour Drake dans la suite du projet, «WE STILL DON’T TRUST YOU».

Le chanteur de «Starboy» a notamment défendu ses «frères», dénoncé les «hypothétiques fuites» du morceau de Drake et lancé une petite vanne à propos de Tik Tok : «Ils tirent sur TikTok/Nous, on fait rire dans la Lambo» sur le morceau sur «All to Myself».

Après plusieurs années d'amitié, la relation entre les deux hommes s'est détériorée quand The Weeknd a refusé de signer chez le label OVO de Drake en 2011. Depuis les artistes oscillent entre paix et guerre.

A$AP Rocky se joint à la meute

Le rappeur a visé Drake dans «Show of Hands», en parlant de la relation passée entre Drake et Rihanna, avec qui A$AP Rocky a deux enfants, du fils de Drake, Adonis, dont l'existence a été révélée lors d'une confrontation encore plus personnelle de Drake en 2018 avec Pusha T, et la mère de l'enfant, qui aurait eu une relation sexuelle avec ASAP Rocky dans le passé.

Drake n'est pas étranger aux querelles de rap avec d'autres artistes, tels que Meek Mill, Pusha T et Ye, connu auparavant sous le nom de Kanye West.